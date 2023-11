Zum richtigen Zeitpunkt den Gegner geknackt - Futsal Allgäu siegt klar

SVK Futsal Allgäu gewinnt vor einem Bundesliga-Schiedsrichter in der Regionalliga deutlich. Drei Auswärtsspiele stehen an - das erste bei den Beton Boys.

08.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Futsal Allgäu hat die kurze Pause in der Regionalliga Süd gut überstanden. Nach dem Sieg über Aufsteiger AFG Bergstraße schafften die Dribbelkünstler vor eigenem Publikum einen weiteren, wichtigen Sieg über den SV Darmstadt 98. Mit 8:1 zwangen sie die Südhessen in die Knie.

Marijo Krajic leitet souverän

Das Schiedsrichtergespann um Marijo Krajic (SC Wörnsmühl), der sonst primär in der Futsal-Bundesliga seine Einsätze hat, gab eine tadellose Vorstellung ab. Souverän leitete das Trio das spannende Duell von der ersten Minute an. Allerdings mussten die Zuschauer und Fans bis zur neunten Spielminute warten, ehe Mirhan Kaya zum verdienten 1:0 traf. Der Marktoberdorfer legte noch einen weiteren sehenswerten Treffer obendrauf (14.). „Wir haben in den ersten 20 Minuten gut gespielt, waren dominierend. Dass wir kaum Chancen zugelassen haben, zeigt auch unsere Kompaktheit“, fasst Kapitän Andreas Stelz zusammen. Nach zwei Spielen Sperre stand der 38-Jährige endlich wieder im Tor. Aufs Neue konnte er sich auszeichnen und vereitelte dank seiner Glanzparaden zahlreiche Großchancen der Darmstädter, die sich anders als im vergangenen Jahr weiterentwickelt haben. „Sie haben deutlich mehr Qualität und Spielwitz auf das Parkett gebracht“, sagte Stelz.

Darmstadt zunächst gleichwertig

Mit Beginn des zweiten Durchgangs blieben die Gäste weiterhin gefährlich und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 durch Kiocesar Belem (22.). Doch das Heimteam schüttelte das Gegentor ab und gab mit Jonathan Pohl (24.) und Spielertrainer Naim Nimanaj (25.) die passende Antwort. „Ich glaube, das war dann der Zeitpunkt, wo wir sie letztendlich geknackt haben. Denn wir haben in der Folge weitergespielt und uns mit weiteren Toren belohnt“, sagt Stelz.

Erduan Topallaj (29./34.), Naim Nimanaj (36.) und Kaya (40.) sorgten für die weiteren Treffer in dem nie langweiligen Match. Die drei Punkte sind sehr wichtig für das weitere Selbstvertrauen. Spielertrainer Nimanaj zeigte sich sehr zufrieden: „Wir haben von Anfang an ein gutes Spiel gemacht. Andi hat im Tor überragend gehalten. Und der Gegner war wahrlich nicht so schwach, wie es das Ergebnis zeigt.“ Es sei unterm Strich ein verdienter Sieg gewesen. Mittlerweile hat Futsal Allgäu neun Punkte auf dem Konto und schob sich in der Tabelle auf Rang fünf vor. „Dieser Sieg bringt uns weiter Selbstvertrauen“, betont Stelz.

Motivationsschub für Auswärtsspiele

Auch Nimanaj hofft auf einen Motivationsschub: „Die Jungs haben einfach jede Menge Lust und Freude zu kicken. Das spürt man auf dem Parkett. Wenn wir die Leistung in den kommenden Spielen wieder abrufen, können wir jede Mannschaft in der Liga bezwingen.“ Es war übrigens der letzte Auftritt von Futsal Allgäu in eigener Halle im Jahr 2023. Drei ausstehende Partien finden allesamt auswärts statt. Bereits am Samstag folgt das Duell beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter Beton Boys München.