Zur Not reicht ein Ententeich - Freestylerin Lucia Hacker über die Kollegen vom Kanuslalom

31.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Lucia Hacker. Die 21-Jährige war gerade bei der WM der Kanu-Freestyler in Nottingham. Nun wirft sie einen Blick auf die Kanuslalom-WM in Augsburg.

Jüngst waren Sie und ihre Mutter bei der Kanu-Freestyle-WM. Jetzt findet die Kanuslalom-WM statt. Was ist der Unterschied: Sind im Freestyle die Wilden und im Slalom die Konformisten am Start?

Lucia Hacker: Freestyle ist leider nicht olympisch und für Außenstehende etwas schwer nachzuvollziehen: Warum einer mit viel mehr Überschlägen trotzdem weniger Punkte bekommt. Beim Slalom ist das ganz klar. Wer am schnellsten im Ziel ist, hat gewonnen. Dadurch, dass wir nicht olympisch sind, ist der Druck nicht so hoch. Bei uns stehen Performance und Community mehr im Vordergrund und wir versuchen, unseren Sport bei jedem Wettkampf weiter zu entwickeln. Vielleicht sind wir wirklich ein bisschen wilder als Slalomfahrer.

Die WM in Augsburg stand aufgrund Wassermangels auf der Kippe. Aber Slalom sollte doch auf jedem Fluss möglich sein – oder stört Natürlichkeit die Perfektion für Funktionäre und der TV-Übertragung?

Hacker: Funktionäre könnte es wohl stören, aber zum paddeln findet man immer etwas. Zur Not muss der Ententeich herhalten, da tun wir uns als Freestyler leichter. Wir können auch Saltos auf dem Flachwasser. Die künstlichen Strecken werden aber auch bei im Freestyle immer beliebter, weil man hier gleichbleibende Verhältnisse für alle Teilnehmer schaffen kann. Auf der deutschen Meisterschaft dieses Jahr ist der Wasserpegel plötzlich sehr stark gesunken, sodass die Welle während des Wettkampfes umgebaut werden musste. Das ist natürlich nicht fair.

Deutschland ist mit drei Medaillen in die WM gestartet. Daraufhin machten das Team und die Zuschauer die Welle. Dadurch könnten doch auch Freestyler auftreten? Oder reizt Sie Slalomfahren gar nicht?

Hacker: Ich bin ganz zufrieden in der Freestyle-Community. Wir paddeln nur in Wettkämpfen gegeneinander und selbst da feuern wir uns gegenseitig an, obwohl wir aus allen Ecken der Welt kommen. Ich weiß nicht, ob das im Slalom auch der Fall ist, da herrscht, denke ich, mehr Druck – auch, weil es eine olympische Disziplin ist. Ich werde wohl beim Freestyle bleiben – auch wenn ich meine Teamklamotten selber zahlen muss.

In der Familie Hacker fahren vier Mitglieder Kanu-Freestyle, bei einem fünften schlummert das Talent. Gäbe es ein Familien-Rennen, fahren Sie doch die Konkurrenz in Grund und Boden? Oder was ist Ihr nächstes Ziel?

Hacker: Da stünden unsere Chancen sicherlich nicht schlecht, es gibt in Deutschland nur noch eine sehr aktive Familie, die uns Konkurrenz machen würde. Aber gegen die Jackson-Familie aus den USA sind wir chancenlos. Da sind oder waren wohl alle schon Weltmeister und die Enkelkinder stehen schon in den Startlöchern. Mein großes Ziel ist es, möglichst vielseitig Kajak zu fahren. Dieses Jahr bin ich in zwei Kategorien gestartet. Mal sehen, wie viele es im nächsten Jahr sind.

