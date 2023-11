Zuschuss für Nachwuchs des Gartenbauvereins Untergermaringen

Der Germaringer Gemeinderat bewilligt 1.300 Euro und spricht sich für eine Lärmdämmung an der Bande des DFB-Spielfelds aus.

24.11.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Zwei Punkte Vereinsangelegenheiten standen auf der Tagesordnung der Ratssitzung in Germaringen. Eine erfreuliche Nachricht bezeichnete Bürgermeister Helmut Bucher die Neugründung einer Kindergruppe in der Obhut des Obst- und Gartenbauvereins Untergermaringen.

Wie zielstrebig diese etwa 15-köpfige Nachwuchsgruppe bereits agiert war einigen Ratsmitgliedern bereits bekannt oder aus dem Gemeindeblatt zu erfahren. Lobend wurden die durchgeführten Aktionen im Rat erwähnt. Ob Gemüse auf einem zur Verfügung gestellten Gelände anpflanzen, oder Sonnenblumenwettbewerb, Backaktionen, Obstsammeln und in Ketterschwang versaften, sogar die Errichtung einer Kräuterschnecke, waren alles erfolgreiche Betätigungen dieser Kindergruppe.

Einrichtung der Kindergruppe kostet 1.400 Euro

Dem Obst- und Gartenbauverein entstanden durch diese Aktionen und die Einrichtung der Kindergruppe allerdings auch Kosten in Höhe von etwa 1.400 Euro. So hatte der Gemeinderat über einen Zuschussantrag des Vereins für das Jahr 2023 zu entscheiden. Die Mehrheit des Rates entschied sich in überaus positiver Diskussion für einen höheren Zuschuss (1.300 Euro) als zuerst vorgeschlagen.

Lärmbelästigung auf dem DFB-Spielfeld

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Klagen über Lärmbelästigung auf dem DFB-Spielfeld an die Gemeindeverwaltung herangetragen wurden, hatte der Gemeinderat im März eine Kinderspielplatzsatzung erlassen, die eine Zeitenregelung beinhaltete. Ursächlich für den Lärm zeigte sich das Schießen mit Bällen an die Rund-Um-Bande. Da es aber im Interesse des Gemeinderates war, dass der Spielplatz weiterhin genutzt werde, informierte er sich bei mehreren Kommunen über eine zufriedenstellende Lösung. Der Boden des Platzes stand eh zur Reparatur an. Jetzt wird zusätzlich die Rund-Um-Bande ebenfalls mit Kunststoff-Rasen, wie auf dem Boden, beklebt.

27.000 Euro für Lärmschutz

Nach den erhaltenen Auskünften soll diese Maßnahme eine wesentliche Lärmdämmung entfalten. Die Kosten sind mit 27.000 Euro, davon 10.000 für die Rund-Um-Bande, veranschlagt. Einstimmig sprach sich der Rat für diese Maßnahme aus. Die Umsetzung der Arbeiten soll dieser Tage noch erfolgen und danach die Schilder mit den Spielplatzregelungen aufgestellt werden. Der Gemeinderat hofft, damit eine einvernehmliche Lösung für Kinder und Anwohner gefunden zu haben.