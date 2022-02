Zwei kuriose Spiele, jede Menge Strafzeiten und null Punkte

10.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zwei eher ungewöhnliche Heimspiele hat die U 17 des ESV Kaufbeuren in ihrer Meisterrunde hinter sich. Zweimal unterlag sie der Düsseldorfer EG. 2:5 stand es am Ende des Samstagsspiels, das vor allem durch eine wahre Flut an Strafzeiten auffiel. Darunter waren keine großen Strafen, sondern etliche kleine.

Zeiten in der Kühlbox waren zumindest fair verteilt

Fair verteilt auf beide Teams schickten die beiden Schiedsrichter 25-mal einen Spieler in die Kühlbox. Das bedeutet, dass die Herausforderung vor allem darin bestand, Über- oder Unterzahlzeiten zu bewältigen. „Düsseldorf ist mit dieser Situation einfach besser klargekommen,“ sagt Kaufbeurens Trainer Simon Steiner. Nimmt man nur die Zeit, in der numerische Gleichzahl auf dem Eis herrschte, stand es 2:2. In Überzahl aber gewannen die Rheinländer mit 3:1. Grundsätzlich, resümierte Steiner, fiel es in dem Match schwer, „überhaupt in einen Spielfluss zu kommen“. Von den Schiedsrichtern hätte er sich „etwas mehr Fingerspitzengefühl“ gewünscht.

Den Anfang verschlafen

Am Sonntag hätte er sich wohl einen anderen Start seines Teams in die zweite Partie gegen die DEG gewünscht. Zu Beginn des zweiten Drittels lag Kaufbeuren bereits mit 0:5 zurück. „Etwas verschlafen“ habe man die ersten 25 Minuten, kommentierte Steiner den Fehlstart freundlich. Aber seine Mannschaft habe danach unfassbare Moral gezeigt. Binnen gut zwölf Minuten schossen sie fünf Tore, glichen somit auf 5:5 aus. „Das Momentum war dann auf unserer Seite.“ Doch genau das vermochten die Kaufbeurer eben nicht zu nutzen. Sie waren am Drücker, liefen im letzten Drittel aber in zwei Konter, die Düsseldorf zum 7:5-Endstand verwandelte. „Hätten wir das 6:5 geschossen, hätten wir dieses Spiel gewonnen“, mutmaßte Steiner, der zugab, dass sein Team in dieser Phase eventuell „etwas zu offensiv“ agierte.

Es geht zu den Junghaien nach Köln

Am kommenden Wochenende nun gastiert die ESVK-U 17 für zwei Spiele bei den Kölner Junghaien. Gespielt wird am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 14.45 Uhr. Von der Papierform her hätte Steiner die Kölner als etwas einfacheren Gegner eingeschätzt als Düsseldorf, nach einem ersten Videostudium aber sei er der Auffassung, „dass sie noch stärker sind“.

