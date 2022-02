Zwei Neue aus der Nachbarschaft - SVO verstärkt sich

Trainingsauftakt der Fußballer in Germaringen. Fabian Müller und Julian Süß spielen nun beim SVO - beide kommen aus der Bezirksliga zum Kreisligisten.

25.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Beim SVO Germaringen rollt wieder der Ball. Nach 13 Wochen Winterpause hat sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wieder auf dem Platz zur ersten Einheit getroffen. Trainer Franz Zimmermann konnte dabei auch mit Julian Süß vom BSK Olympia Neugablonz und Fabian Müller von der Spielvereinigung Kaufbeuren zwei Neuzugänge begrüßen, die beide schon einmal das Germaringer Trikot getragen hatten.

Es läuft gut - und soll noch besser werden

Beide Spieler sind vielseitig einsetzbar und geben dem Kader noch einmal zusätzliche Qualität. Dennoch sieht Franz Zimmermann wenig Anlass, am Spiel seiner Mannschaft etwas zu ändern. „Ich denke, wir haben bis zur Winterpause vieles richtig gemacht, jedoch gibt es immer wieder Dinge, die man weiter optimieren kann“, sagt der Trainer über die bevorstehende Vorbereitung. Bis zum ersten Punktspiel am 27. März zu Hause gegen DJK SV Ost-Memmingen stehen nun fünf Wochen Vorbereitung sowie ein Trainingslager in Italien auf dem Programm.

Testspielauftakt in Denklingen

Den ersten Test nach einer Woche Training gibt es am Sonntag ab 15 Uhr auf Kunstrasen beim VfL Denklingen. Das wird für den SVO zu Beginn gleich eine harte Nuss, denn der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga Oberbayern Süd ist bereits seit fünf Wochen im Trainingsbetrieb. Für Trainer Zimmermann sind die Ergebnisse in der Vorbereitung jedoch nicht so relevant, vielmehr ist es ihm wichtig, dass sein Team gegen höherklassige Gegner gefordert ist und dabei gute Erfahrungen sammelt.