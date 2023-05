Drei neue Ehrenmitglieder - SV Eggenthal ehrt Frauen-Duo

Vorsitzender Andreas Dempfle beim SV Eggenthal wiedergewählt. SVE spart Energie - Krise und Unterhalt der Halle machen sich bemerkbar.

03.05.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Bei der Generalversammlung des SV Eggenthal standen Wahlen und Ehrungen an. Aber Vereinsvorsitzender Andreas Dempfle berichtete auch von einigen Neuerungen im SVE.

Kick&Rock steht bald wieder an

So verwies der Vorsitzende auf die ergriffenen Maßnahmen zur Energieeinsparung in Zeiten einer vorherrschenden Krise und auch auf die damit zusammenhängenden steigenden Unterhaltskosten für die Sporthalle. Des Weiteren wurde über diverse Veranstaltungen wie Kick&Rock, Turngaudi für Kids, den Eggenthaler Weihnachtsmarkt und den seit Corona neu eingeführten Neujahrsempfang für Ehrenamtliche beim SV Eggenthal berichtet. Für Tätigkeiten wie die Altpapiersammlung, Ferienfreizeit oder diverse Arbeiten am Sportgelände, der Halle und am Kinderspielplatz, wurde Dank an die vielen freiwilligen Helfer, den Spendern und Gönnern des Vereins ausgesprochen. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Dempfle wurde als Vorsitzender wieder gewählt – das galt auch für Kassier Norman Brechter Dritte Beisitzerin Renate Auerbacher und Kassenprüfer Klaus Knauer. Der langjährige Kassenprüfer Matthias Diebolder stelle sich nicht mehr zur Wahl auf, ihm folgt nun Markus Schmid.

Die Finanzen sind solide

Zudem berichteten die Abteilungsleiter aus ihren Ressorts – erwähnenswert ist da natürlich die Erste Fußballmannschaft, die in der A-Klasse sehr gute Aufstiegschancen hat. Schatzmeister Brechter zeigte außerdem die solide Führung des Vereins anhand der Finanzen auf. Außerdem wurden viele verdiente Mitglieder und ehrenamtlich Tätige geehrt.