Zwei Tabellenletzte zu Gast - Westendorfer Ringer wollen Erfolgsserie ausbauen

Die Erste und die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf wollen sich mit Siegen oben etablieren. DRinger des TSV II sind als Aufsteiger überraschend Spitzenreiter der Bayerliga.

23.09.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Westendorfs Ringer sind am Samstagabend in der Oberliga wieder gefordert. Eine Woche nach dem dramatischen, aber erfolgreichen Duell gegen den SC Oberölsbach geht es für den Tabellenvierten diesmal gegen Aufsteiger ASV Hof. Die Oberfranken sind derzeit am Tabellenende. Wettkampfbeginn in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick ist um 19.30 Uhr.

Tabellenführer in der Bayernliga

Bereits um 18 Uhr startet die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf, die in der Bayernliga Süd ringt. Überraschenderweise liegt Westendorf als Aufsteiger derzeit mit zwei Siegen auf dem ersten Rang. Der TSV ist dort punktgleich mit Berchtesgaden, das ebenfalls seine beiden Duelle zum Saisonauftakt siegreich gestaltet hat. Diesmal muss Westendorf gegen den SV Mietraching antreten. Für Coach Matthias Einsle läuft es momentan besser als erwartet: „Wir haben nach unserem Pflichtaufstieg die Situation super gemeistert. Auch gegen Mietraching ist ein Sieg möglich, auch wenn sie derzeit Tabellenletzter sind“, erklärt der Übungsleiter optimistisch.

TSV gegen Hof zuletzt in den 1990er Jahren

Apropos Tabellenletzter: Auch der ASV Hof reist ohne einen Sieg in der Oberliga ins Ostallgäuer Ringerdorf an. Das letzte Aufeinandertreffen hat wohl in den 1990er Jahren stattgefunden. Die Oberfranken hatten zum Start in die neue Runde starke Teams zum Gegner, wie Anger (7:23), Geiselhöring (2:23) und Burgebrach (9:19). Obwohl die Gäste bisher noch keine Punkte auf dem Konto haben, warnt Matthias Einsle seine Ringer: „Wir dürfen sie trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir auf den Kampf gegen Oberölsbach zurückblicken, hat man gesehen, dass es schnell in die eine oder andere Richtung kippen kann.“ Nichtsdestotrotz gehe der TSV Westendorf als Favorit auf die Matte.