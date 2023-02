Zweitbester Verein in Bayern - TSV glänzt im Freistaat

Die Nachwuchsringer des TSV Westendorf gewinnen sieben Mal Gold bei der bayerischen Meisterschaft im Greco. Felix Kiyek siegt bei den Männern erneut.

07.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Nachwuchsringer des TSV Westendorf waren nach den Titelkämpfen im Freistil bei den bayerischen Einzelmeisterschaften im Griechisch-römischen Stil dabei: Sieben Gold- und drei Bronzemedaillen haben die Athleten aus dem Ostallgäuer Ringerdorf gewonnen. Damit schlossen sie in der Gesamtwertung hinter dem SV Wacker Burghausen die Landesmeisterschaften als zweitbester Verein ab.

Samuel Völk geht den langen Weg

Vitus Scheifele, amtierender deutscher Vizemeister, schaffte in der B-Jugend im entscheidenden Kampf gegen Bastian Schiele (ASV Cham) einen Schultersieg. Sein Vereinskollege Samuel Völk startete mit einer Niederlage gegen Jakob Hogger (Anger) ins Turnier. Danach musste er sich gegen Thomas Bauer (Hallbergmoos) mächtig strecken. Bei den anderen Duellen gegen Ali Yildirim (Zirndorf), Sebastian Heinfeldner (Berchtesgaden) und Jussi Maunu (Mering) war er zu überlegen und beendete die Kämpfe jeweils per Schultersieg. Aufgrund der höher erzielten Wertungen in allen fünf Duellen kam Völk schließlich auf Platz eins.

Vier Titel in der A-Jugend

Eine souveräne Leistung zeigte Maximilian Prestele im Limit bis 65 Kilogramm der Kadetten (A-Jugend). Nach Siegen über Paul Ilsanker (TSV Berchtesgaden) und Valentin Turovskij (Burghausen), schulterte er im Finale den Burghauser Albert Kreimer. Damit holte sich Prestele verdientermaßen den Landesmeistertitel. Allein drei weitere Titel in dieser Altersklasse gingen auf das Konto des TSV: Jakob Völk (42 kg), Fabian Stechele (45 kg) und Theodor Prestele (51 kg). Aus Westendorfer Sicht nahmen elf Athleten bei den Kadetten teil, wobei Jamie Dornacher (42 kg) und Lukas Kinberger (80 kg) die Titelkämpfe jeweils mit Bronze krönten. „Alle unsere Ringer haben das Bestmögliche aus sich herausgeholt. Einige haben auch Lehrgeld gezahlt“, sagte Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele in seiner Bilanz.

Ein I-Tüpfelchen gibt es auch noch

Unterm Strich sei es aber ein tolles Wochenende gewesen. „Das i-Tüpfelchen war der Gewinn der Vereinswertung bei der A- und B-Jugend. Das ist ein super Ergebnis.“ Als einziger Teilnehmer bei den Männern ging übrigens Felix Kiyek auf die Matte. Im Schwergewicht bis 130 Kilogramm ließ er der Konkurrenz keine Chance und wiederholte seinen Titel aus dem Vorjahr.