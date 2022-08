Zweiter Titel in Folge - Stöttwanger U15 im Korbball erfolgreich

Die U15 des SV Stöttwang ist Meister in der Korbball-Bezirksliga. Damit holen die Jugendlichen den zweiten Titel in Folge.

Spannung im letzten Spiel

Am letzten Spiel der Runde in der Bezirksliga machten es die Stöttwanger U15 noch einmal richtig spannend. Da ein Sieg gegen den FC Thalhofen für den Meistertitel nötig war, zeigten die Mädels der Ersten Mannschaft Nerven, kamen zunächst schwer ins Spiel und konnten viele Chancen nicht verwandeln. Umso größer war am Ende die Freude, dass es dennoch zu einem knappen Sieg reichte. Durch die herausragende Konterstärke sowie den großen Teamgeist war der hart erkämpfte Meistertitel am Ende mehr als verdient. Wie auch schon in der vergangenen Hallenrunde, die aufgrund der Corona-Pandemie nun schon eineinhalb Jahre zurückliegt, gelang der Ersten Jugend 15-Mannschaft aus Stöttwang damit der Aufstieg in die Landesliga.

Weitere Teams spielen oben mit

Zudem zeigten sich auch die anderen Korbballmannschaften des SV Stöttwang wieder von ihrer besten Seite. Die Jugend 8 erspielte sich ebenso wie die Zweite Jugend 15-Mannschaft einen dritten Platz, während die beiden Jugend 11-Mannschaften auf dem vierten und fünften Rang landeten. Auch die Jugend 19 spielte eine starke Saison und erreichte mit insgesamt nur zwei Niederlagen die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga.