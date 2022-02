Keine Sperrstunde mehr: Viele Allgäuer Gastronomen sind trotzdem unzufrieden

Die Aufhebung der Sperrzeit bezeichnen Allgäuer Wirte zwar als "wichtigen" Schritt, aber es sei eine "symbolische" Maßnahme. Was sie von der Politik fordern.

08.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Staatsregierung hat entschieden: Gaststätten in Bayern dürfen nun wieder ohne coronabedingte Zeitbegrenzung öffnen. Eine Sperrstunde um 22 Uhr gibt es ab Mittwoch nicht mehr. Die 2G-Regel bleibt jedoch, so dass weiterhin nur Geimpfte und Genesene in Restaurants und Gaststätten dürfen. Das ärgert Allgäuer Wirte.

„Das Aufheben der Sperrstunde hat nur symbolischen Charakter und bringt uns wirtschaftlich nichts“, kritisiert Andreas Helmer, Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG) im Ostallgäu. Aus seiner Sicht würden nur Diskotheken und ähnliche Einrichtungen von diesem Schritt profitieren – „aber die müssen ja eh noch geschlossen bleiben“. Helmer fordert von der Politik eine längerfristige Perspektive für die Gastronomie: „Wir würden schon gern wissen, ob es zum Beispiel Lockerungen im Frühjahr gibt oder konkret für die Faschingsferien.“

Allgäuer Wirte fordern 3G- statt 2G-Regelung in der Gastronomie

„Es wäre wichtig, dass die Beschränkungen der Personenzahl gelockert werden oder 2G ganz wegfällt“, ergänzt Martin Laupheimer vom gleichnamigen Brauereigasthof in Günz (Kreis Unterallgäu). Dennoch findet er lobende Worte: „Das ist ein wichtiger Beschluss der Bayerischen Staatsregierung.“ Gut sei die neue Sperrstunden-Regel beispielsweise für Familienfeiern. Als die Sperrstunde wegen Corona einmal von 23 auf 21 Uhr vorgezogen wurde, „haben wir das gerade im Biergarten schon gespürt“, erinnert sich Laupheimer. Dies habe sich auf den Umsatz deutlich niedergeschlagen. „Ich hoffe auch für alle Kollegen, dass wir im Herbst keine weiteren Corona-Auflagen bekommen.“

Zu den Gastronomen, die Kritik üben, gehört Martin Schmaus. Er betreibt zwei Irish Pubs in Kempten und Pfronten (Kreis Ostallgäu). Vor Kurzem hat er die beiden Lokale pandemiebedingt geschlossen. Die Aufhebung der Sperrstunde sei zwar ein „schönes Signal“, sagt Schmaus. „Meiner Meinung nach verändert das aber gar nichts.“ (Lesen Sie auch: Prominenter Überraschungsbesuch: Annalena Baerbock in Oberstaufen im Urlaub - das gefiel ihr am besten)

Umfrage unter Gastronomen: über 50 Prozent fürchten um Existenz

Der Gastronom befindet sich in einer speziellen Situation. Einen der Pubs eröffnete er mit seiner GmbH erst im Jahr 2020. Somit wird dieser aktuell nicht bei der Überbrückungshilfe berücksichtigt. Denn als Richtwert gelten hier Umsatzzahlen aus dem Jahr 2019. „Das Wichtigste wäre, dass wieder von 2G auf 3G umgestellt wird“, sagt Schmaus. Auf Lockerungen bis Ende März hofft auch Armin Hollweck, Oberallgäuer BHG-Kreisvorsitzender: „Ich halte eine 3G-Regelung für sinnvoll.“ Die Aufhebung der Sperrstunde sei zwar ein „verantwortbarer und wichtiger Schritt in Richtung Normalität“. Jedoch verweist Hollweck darauf, dass sich die Gastronomie nach wie vor in einer prekären Lage befinde. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes meldeten die Betriebe im Januar einen Umsatzverlust von etwa 55 Prozent im Vergleich zu 2019. Über 50 Prozent der Unternehmer sehen der Umfrage zufolge ihre Existenz bedroht.

Lesen Sie auch

Allgäuer Wirte zur 2G-Regel: "Gaststätten sind keine Pandemietreiber" Keine zusätzlichen Tests nötig

Armin Hollweck fordert daher, dass die Branche besser unterstützt wird. So solle beispielsweise die Überbrückungshilfe wieder von 90 auf 100 Prozent der Fixkosten aufgestockt werden. Und Hollweck spricht sich dafür aus, die Umsatzsteuer auf Speisen und Getränke dauerhaft auf sieben Prozent zu senken. Aktuell gilt der reduzierte Steuersatz nur bis Jahresende und nur für den Speisenverkauf.

Welche Corona-Regeln ab Mittwoch in Bayern gelten lesen Sie hier.