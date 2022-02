Die Aufhebung der Sperrzeit ist für Allgäuer Wirte ein wichtiger Schritt - es sei aber eine "symbolische" Maßnahme. Sie haben klare Forderungen an die Politik.

08.02.2022 | Stand: 19:16 Uhr

Die Staatsregierung hat entschieden: Gaststätten in Bayern dürfen nun wieder ohne coronabedingte Zeitbegrenzung öffnen. Eine Sperrstunde um 22 Uhr gibt es ab Mittwoch nicht mehr. Die 2G-Regel bleibt jedoch, so dass weiterhin nur Geimpfte und Genesene in Restaurants und Gaststätten dürfen. Das ärgert Allgäuer Wirte.