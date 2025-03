Fünfjähriger aus dem Oberallgäu sammelt 250 Euro für Obdachlose

In den vergangenen Tagen gab es viele Schreckensnachrichten. Vieles, was die Stimmung nicht unbedingt nach oben treibt. Dass es dennoch in unserer Region auch in diesen Zeiten kleine Dinge gibt, die Mut machen, hat der fünfjährige Gabriel aus Fischen im Oberallgäu bewiesen: Er hat 250 Euro gesammelt und an die Wärmestube in Kempten gespendet. Und das, weil ihn das Aufeinandertreffen mit einem Obdachlosen einfach nicht mehr losgelassen hatte.

