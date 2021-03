Wo im Allgäu sind am Samstag die Geschäfte geöffnet?

Wo kann ich am Wochenende im Allgäu shoppen? Sind in Kempten, Kaufbeuren, Lindau, Füssen und Memmingen die Geschäfte geöffnet? Wo brauche ich einen Termin?

12.03.2021 | Stand: 09:46 Uhr

Welche Corona-Regeln gelten am Wochenende in den Allgäuer Städten? Kann ich in Kempten oder Memmingen shopppen gehen? Brauche ich in Kaufbeuren oder Füssen einen Termin? Ein Überblick über die aktuellen Regelungen im Einzelhandel.

Shoppen in Kempten und dem Oberallgäu erlaubt

In Kempten liegt der Inzidenzwert am Freitagmorgen das erste Mal über 50. Doch da der Inzidenzwert der letzten drei Tage jedoch stabil unter 50 lag, bleibt der Einzelhandel am Wochenende in Kempten geöffnet. Je nach Größe der Verkaufsfläche ist ein Kunde pro zehn bzw. 20 Quadratmeter erlaubt.

In Immenstadt und Sonthofen ist die Lage etwas komplizierter. Im Oberallgäu liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Donnerstag über 50. Die Tage davor lag der Wert stabil unter 50. Daher haben die Geschäfte in Immenstadt und Sonthofen aktuell ohne Terminvereinbarung geöffnet. Das gilt auch am Samstag, selbst wenn die Inzidenz über 50 liegen sollte.

Woher weiß ich, welche Regel gilt?

Denn wenn sich die Regelungen wegen der gestiegenen oder gesunkenen Inzidenz ändern, gibt das erst das zuständige Amt bekannt. Die neuen Regelungen gelten dann ab dem Tag nach Bekanntgabe. Wenn also zum Beispiel die Inzidenz am Samstag im Oberallgäu über 50 liegt, gibt das Landratsamt am Samstag bekannt, dass das Oberallgäu in eine andere Inzidenzphase rutscht. Einen Tag nach Bekanntgabe, also ab Sonntag gelten die geänderten Lockdown-Regeln. Zu den aktuellen Corona-Regeln erfahren Sie hier mehr.

Die beschlossene Öffnungsstrategie: Je niedriger die Inzidenz, desto mehr Lockerungen gibt es. Bild: Grafik: AZ, Berger

Click-and-Meet in Kaufbeuren, Lindau und Memmingen

Wer in Kaufbeuren shoppen gehen möchte, muss vorher bei den Geschäften einen Termin ausmachen. Weil der Inzidenzwert in Kaufbeuren in den letzten Tagen nie stabil unter 50 lag, gilt hier das sogenannte Click-and-Meet, also Terminshopping. "In kleineren Geschäften ist die Terminvereinbarung auch spontan vor Ort möglich", sagt Melissa Hellebrandt, Sprecherin der Stadt Kaufbeuren. Bei größeren Geschäften wie C&A oder Modepark Röther rät sie dazu, vorher per E-Mail oder Telefon einen Termin auszumachen.

Auch in Lindau geht Shoppen nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Ähnlich sieht es aus in Memmingen. Ebenso wie in Kaufbeuren und Lindau gelten hier die Regelungen für Städte und Landkreise mit einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100.

Einkaufen in Buchloe, Marktoberdorf und Füssen mit Terminvereinbarung

Unter anderem wegen des Corona-Ausbruchs beim Schlachthof Vion in Buchloe lag der Inzidenzwert im Ostallgäu am Donnerstag über 100. Am Freitag ist der Wert im Ostallgäu wieder unter 100 gesunken. An den Tagen vor dem Ausbruch lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Ostallgäus stabil zwischen 50 und 100. Deswegen gelten auch am Wochenende die Regeln für diese Inzidenzphase.

Das heißt konkret: Einkaufen am Wochenende in den Innenstädten von Buchloe, Marktoberdorf und Füssen ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

