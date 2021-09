Auch nach dem 11. Oktober: Hier kann man sich im Allgäu auf Corona testen lassen

Die 3-G-Regeln machen Corona-Tests weiter notwendig. Zudem ändert sich ab 11. Oktober einiges. Hier finden Sie Informationen zu Testmöglichkeiten im Allgäu.

Mittlerweile ist man die 3-G-Regeln gewohnt. Wer nicht geimpft ist, kommt um das Testen nicht herum. Anfang August haben Bund und Länder beschlossen, kostenlose Testmöglichkeiten größtenteils auslaufen zu lassen. Wer nicht geimpft ist und und in keine der geplanten Ausnahmen fällt, wird ab 11. Oktober für seinen Test bezahlen müssen. Die Details der Regelungen seien noch nicht geklärt. Das erklärten das Landratsamt Unterallgäu und das Landratsamt Ostallgäu auf Anfrage.

Corona-Tests für Bestimmte Gruppen weiter kostenlos

Folgende Gruppen sollen laut Landratsamt Unterallgäu weiter kostenlose Schnelltests erhalten:

Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (bis zum 30. November gilt dies auch für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben)

Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Covid-19

Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Covid-19 geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden konnten

Corona-Test: Nicht mit Covid-Symptomen zum Testzentrum

Bei möglichen Corona-Symptomen ist es ratsam, zuerst einmal den Hausarzt anzurufen. Das empfiehlt auch Dr. Matthias Lapatschek, Facharzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie in Kempten. Alternativ kann man auch den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 kontaktieren.

Wo kann man im Allgäu einen Corona-Test machen?

Wer keine Symptome hat, aber getestet werden möchte - beispielsweise als mögliche Kontaktperson - kann dies in den Allgäuer Corona-Testzentren tun. In der Regel muss man sich vorab beim Testzentrum anmelden. Wir haben für Sie für jeden Landkreis aktuelle Testmöglichkeiten recherchiert.

Bei jedem Landkreis finden Sie auch Links zu vielen weiteren Teststationen außerhalb der Kreisstädte.

Testmöglichkeiten in Kempten und im Oberallgäu

Kempten: Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag, 10 bis 14 Uhr; Dienstag und Donnerstag 16 bis 20 Uhr; Samstag 9 bis 14 Uhr; Sonntag 9 bis 15 Uhr Standort: Artillerie-Kaserne, Berliner Platz - Kaufbeuerer Straße 80 Anmeldung: Wer sich testen lassen möchte, muss sich vorab anmelden. Wichtig: Bei Anmeldung erhält man einen QR-Code. Diesen sollte man auf dem Handy oder ausgedruckt mitbringen, ebenso wie einen Ausweis. Weitere Testmöglichkeiten für Kempten finden Sie hier.

Sonthofen : Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag, 16 bis 20 Uhr; Dienstag und Donnerstag, 10 bis 14 Uhr; Samstag und Sonntag geschlossen Standort: Marktanger am Mühlenweg 8; Achtung: Das Testgelände ist nur über die Hofenerstraße, wie beschildert, zu erreichen. Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich und hier möglich. In Ausnahmefällen kann man Termine von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 0831 20 69 80 90 vereinbaren. Wichtig: Bei der Anmeldung erhält man einen QR-Code. Diesen sollte man auf dem Handy oder ausgedruckt mitbringen, ebenso wie einen Ausweis. Weitere Testmöglichkeiten im Oberallgäu hier.

Corona-Testzentren in Kaufbeuren und Ostallgäu: Öffnungszeiten und Informationen

Marktoberdorf : Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (PCR oder Schnelltest), 8 bis 10 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Samstag und Sonntag (nur Schnelltest), 11 bis 13 Uhr Standort: Im Alten Gesundheitsamt, Marktplatz 13. Anmeldung: Man kann sich entweder hier anmelden oder telefonisch beim Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu unter: 08342 911-994 Wichtig: Bei Anmeldung erhält man einen QR-Code. Diesen sollte man auf dem Handy oder ausgedruckt mitbringen, ebenso wie einen Ausweis.Bei PCR-Tests soll man zusätzlich die Krankenkassenkarte mitbringen.

: Kaufbeuren : Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (PCR o. Schnelltest), 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; Samstag und Sonntag (nur Schnelltest), 14 bis 16 Uhr Standort: Gablonzer Haus, Bürgerplatz 1 in Neugablonz. Anmeldung: Man kann sich entweder hier anmelden oder telefonisch beim Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu unter: 08342 911-994 Wichtig: Bei Anmeldung erhält man einen QR-Code. Diesen sollte man auf dem Handy oder ausgedruckt mitbringen, ebenso wie einen Ausweis. Bei PCR-Tests soll man zusätzlich die Krankenkassenkarte mitbringen.

Corona-Test in Memmingen und im Unterallgäu: Testzentren weiter offen

Memmingen : Öffnungszeiten: Wer getestet werden will, muss sich zuvor beim städtischen Gesundheitsamt anmelden unter der E-Mail testzentrum@memmingen.de oder unter der Telefonnummer 08331/ 850-975. Standort: Das Testzentrum befindet sich in der Stadionhalle in der Bodenseestraße 44. Anmeldung: Zur Online-Anmeldung gelangen Sie hier. Für Schnelltests ist keine Anmeldung notwendig, wird aber empfohlen. Unangemeldete sollten ihre Krankenkassenkarte mitbringen. Weitere Testmöglichkeiten in Memmingen mit Infos zur Anmeldung finden Sie hier.

Erkheim (Unterallgäu) - Mindelheim Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr Standort: Memminger Straße 44 in Erkheim. Anmeldung: Man kann sich entweder hier anmelden oder telefonisch unter: 08261 995-406 Weitere Informationen zu Testzentren und Anmeldung im Unterallgäu erhalten Sie in einer Interaktiven Karte des Landratsamtes Unterallgäu.



Covid-Test im Westallgäu

Lindau : Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 19 Uhr bis 20 Uhr; Samstag, 14 Uhr bis 16:30 Uhr; Sonntag, 12 Uhr bis 15 Uhr (Öffnungszeiten für PCR-Tests weichen ab). Standort: Das Testzentrum befindet sich im Wertstoffzentrum in Lindau (Bösenreutiner Steig 33). Anmeldung: Für Schnelltests ist eine Online-Anmeldung notwendig, nicht so für PCR-Tests. Wichtig: Man sollte in jedem Fall den Ausweis und den QR-Code bzw. die Anmeldungsbestätigung mitbringen. Weitere Informationen zu Testangeboten und Anmeldung im Landkreis Lindau gibt es hier.

Kann man sich überall testen lassen?

Schnelltests sind zumindest bis einschließlich 10. Oktober bundesweit kostenlos. Von daher ist es prinzipiell egal, wo man sich anmeldet. PCR-Tests in hiesigen Testzentren werden nur für Personen angeboten die ihren Wohnsitz in Bayern haben, wie beispielsweise der Landkreis Lindau hier mitteilt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für Grenzgänger aus Österreich und andere, die in Bayern Ihren Arbeitgeber haben und kein Testangebot von Arbeitgeberseite erhalten.

Corona-Test auch am Allgäu Airport möglich

Reiserückkehrer können sich auch am Allgäu Airport testen lassen - egal, ob sie in einem Risikogebiet waren oder nicht. PCR-Tests sind am Allgäu Airport für alle kostenlos. Schnelltests sind für nur für Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland kostenfrei. Nähere Informationen gibt es auf der Website des Flughafens.

Im Allgäu gibt es weiterhin viele Testmöglichkeiten, auch wenn es dazu bundesweit ab 11. Oktober neue Regelungen gibt, die im Detail noch nicht bekannt sind. Die obige Karte zeigt die zentralen Testzentren im Allgäu.