Bayerns Ministerpräsident will Clubs, Diskos und Nachtgastronomie in Bayern im Herbst für vollständig Geimpfte öffnen. So reagieren Allgäuer Clubbesitzer.

13.07.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Clubs, Diskotheken sowie die Nachtgastronomie in Bayern im Herbst für vollständig Geimpfte wieder öffnen. Das sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Da derzeit noch nicht sehr viele Menschen vollständig geimpft seien, sei es jetzt noch nicht sinnvoll. Aber wenn sich viele junge Menschen bis Herbst impfen ließen, wäre es machbar. Das sagen Allgäuer Clubbesitzer aus Kempten, Memmingen und Kaufbeuren zu der Aussicht.