Verkleidungsfest statt Fasching? - Kemptener Kita sorgt für Stirnrunzeln

Es war eine Ankündigung, die bei einigen Eltern für Stirnrunzeln sorgte: Auf dem Infoblatt einer Kemptener Kindertagesstätte war von einem „Verkleidungsfest“ die Rede. Das Wort „Fasching“ sollte offenbar vermieden werden. Manche Städte in Deutschland haben ihre Weihnachtsmärkte bereits in Wintermärkte umbenannt. Auch gibt es mehrere Kindergärten im Allgäu, die nicht mehr St. Martin, sondern ein Lichter- oder Laternenfest feiern. Trifft es nun also den Fasching?

Kita in Kempten - Eltern wundern sich über "Verkleidungsfest"

„Nein – zumindest nicht bei uns“, stellt Roland Hüber klar. Er ist Geschäftsführer der Diakonie Allgäu, des Trägers besagter Kemptener Kindertagesstätte. Es habe sich lediglich um einen Formulierungsfehler gehandelt. Die verantwortliche Mitarbeiterin sei zuvor in einer kirchlichen Einrichtung in Baden-Württemberg tätig gewesen, wo man sich vom alemannischen Brauchtum habe abgrenzen wollen – und statt zur dort üblichen Fastnacht zum Verkleidungsfest geladen habe. „Die Erklärung hat mich verwundert. Ich hätte eher vermutet, dass durch die Formulierung keine Andersgläubigen ausgeschlossen werden sollten“, sagt Hüber.

Geschäftsführer der Diakonie Allgäu spricht von einem Formulierungsfehler

Denn die Begriffe Fastnacht, Fasching und Karneval stehen letztlich für das Gleiche, erläutert Horst Bräuninger, Gründer der Kemptener Rottachgilde: Die Phase vor der Fastenzeit, in der man noch mal alles essen und trinken kann, was in den 40 Tagen vor Ostern verboten ist. „Das hat also durchaus einen christlichen Hintergrund“, sagt Bräuninger. In den Häusern der Diakonie wird das bunte Treiben weiterhin Fasching heißen, sagt Hüber. Die Formulierung sei mittlerweile korrigiert worden.

Keine Namens-Vorgaben durch die Diözese Augsburg

In den zahlreichen Kindertagesstätten im Allgäu, die unter der Trägerschaft der Diözese Augsburg stehen, gebe es keine Vorgaben, wie der Fasching zu bezeichnen sei, sagt Günter Groll, Mitarbeiter des Bistums. Im Arbeitsvertrag der Angestellten sei allerdings für den Faschingsdienstag ein halber freier Tag vorgesehen. „Ich kann ich mir nicht vorstellen, dass hier viele dem Fasching einen neuen Namen geben wollen.“

Und wie sieht es in den städtischen Häusern aus? „In unseren Einrichtungen wird in aller Regel Fasching gefeiert“, sagt Nina Gabler von der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen bei der Stadt Kaufbeuren. Wie und in welcher Form, das sei Kitas selbst überlassen.

Die Frage nach Kostümen polarisiert

Bleibt die Frage nach den Kostümen. Darüber wird bundesweit rege diskutiert. 2019 beispielsweise hatte eine Kita in Hamburg gefordert, die Kinder sollten sich nicht als Indianer oder Scheich verkleiden – im Sinne einer „sensiblen, diskriminierungsfreien und vorurteilsbewussten Erziehung“. Bereits 2016 hieß es in der Broschüre „Kids aktuell“, die vom Bundesfamilienministerium unterstützt wird: „Die sogenannten ,Indianer’ gibt es nicht und gab es nie.“ Der Begriff sei den Menschen im Zuge der Kolonialisierung aufgezwungen worden. Zudem hätten Gesichtsbemalung und Federschmuck mehr als eine dekorative Bedeutung. Diese als Verkleidung zu nutzen sei „respektlos“.

So schätzt der Präsident der Rottachgilde die Lage ein

Kevin Loibl, Präsident der Rottachgilde, ist anderer Meinung. Viele Kinder sähen in den Indianern Vorbilder – genau wie beispielsweise in Feuerwehrleuten. Er findet: „Jeder kann sich so verkleiden, wie er oder sie will. Die Kinder sollen vor allem Spaß haben.“ Und Loibl fügt hinzu: „Man würde ja auch nicht sagen: Du darfst dich nicht als Löwe schminken, denn du bist kein Tier.“ In den Allgäuer Kitas gibt es in der Regel keine Vorgaben in Sachen Kostüme, sagen Hüber und Groll. Immer wieder werde aber darüber gesprochen, ob Pistolen oder andere Waffen Teil des Kostüms sein sollten. „Es gibt Einrichtungen, die darum bitten, auf solche Dinge zu verzichten“, sagt Nina Gabler.

Martinsumzug oder Lichterfest?

Diskutiert wird aber nicht nur im Fasching: In der Region gibt es Kitas, die ein Lichter- oder Laternenfest anstelle von St. Martin feiern. Den städtischen Häusern in Kaufbeuren bleibt die Wahl selbst überlassen. Manche entschieden sich für einen traditionellen Martinsumzug samt Laternen und der Nacherzählung der Martinsgeschichte. „Bei anderen steht nicht der religiöse Aspekt im Vordergrund, sondern es gibt ein Lichterfest oder einen Lichterumzug“, sagt Gabler. Die Gestaltung hänge vom Konzept der Einrichtungen ab. Anders in den Kitas der kirchlichen Träger: „St. Martin bleibt bei uns St. Martin. Daran wird nicht gerüttelt“, sagen Hüber und Groll. In der Geschichte gehe es ums Teilen, das betreffe alle Menschen jeder Glaubens- und Gedankenwelt.

