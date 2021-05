Senioren-WG oder Familie? Neues Mehrfamilienhaus in Überbach soll Platz für alle Generationen schaffen

Dietmannsried plant für 3,5 Millionen Euro elf Wohnungen in Überbach. Es geht dabei um Tradition, Nachhaltigkeit und ein Quartier für alle Generationen.

21.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Wer nach Überbach fährt, den begrüßen am Ortseingang Bauernhäuser mit hohen Giebeln und viel verbautem Holz. „Diesen landwirtschaftlichen Hintergrund soll man auch in Zukunft sehen“, sagt Bürgermeister Werner Endres. In der Sitzung am Dienstag stellten er und Michael Gibbesch von FG Architektur aus Sonthofen den Ratsmitgliedern die Pläne für das neue Mehrfamilienhaus in Überbach vor. Seit rund eineinhalb Jahren arbeiten sie an den Entwürfen. Nach dem Beschluss des Gemeinderates können nun Kauf, Baugesuch und Zuschussanträge in Angriff genommen werden.