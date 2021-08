16-Jähriger aus dem Raum Kempten zeigt als Ersthelfer Zivilcourage

Der junge Mann wurde dabei von der Ingegrierten Leitstelle Kempten unterstützt. Für seinen Einsatz erhält er von den Johannitern viel Lob.

31.08.2021 | Stand: 15:23 Uhr

Das Ereignis ist für die Johanniter ein Beispiel dafür, wie wichtig schnelle Hilfe im Notfall ist: In diesem Fall handelt es sich um einen 16-Jährigen, dessen Handeln großen Respekt verdiene, sagt Robert Gast, Dienststellenleiter und Mitglied der Johanniter. Und so will er das Verhalten eines Jugendlichen als beispielhaft darstellen.

Was war geschehen? Laut Gast wurde der First Responder der Johanniter eines Nachts durch die Integrierte Leitstelle alarmiert. „Bewusstlose männliche Person in Kempten“ hieß es. Der Notarzt sei verständigt, mit einer Laien-Reanimation – angeleitet durch die Leitstelle – habe man bereits begonnen.

Rettungskräfte treffen im Treppenhaus auf 16-Jährigen

Beim Eintreffen fanden die Rettungskräfte einen 16-Jährigen vor, der im Treppenhaus ein 48-jähriges Familienmitglied reanimierte, das einen Herzinfarkt erlitten hatte. Sanitäter und Notarzt übernahmen sofort. „Der Jugendliche verdient den größten Respekt für sein Handeln, denn er hat alles richtig gemacht und dem Familienmitglied so wahrscheinlich das Leben gerettet“, sagt Gast.

Denn der 16-Jährige habe nicht nur mit seinem Notruf über die 112 die Rettungskette in Gang gesetzt, sondern wurde selbst zum wichtigsten Glied in der Kette, nämlich zum Ersthelfer. Dabei habe der junge Held noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Dafür bekam er jetzt von den Johannitern einen Gutschein.

16-jähriger Ersthelfer aus dem Raum Kempten: Ein Vorbild für alle

Der wichtigste Schritt jedoch sei in einem Notfall, die 112 zu wählen. Der 16-jährige Lebensretter sei mit seiner Zivilcourage, seinem Mut und seinem Handeln ein Vorbild für alle, sagt Gast.

Lesen Sie auch