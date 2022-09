16 Menschen entscheiden sich für den Dienst in der Kirche

Bischof Bertram Meier beauftragt am Samstag neue Kräfte für die Pfarrgemeinden. Einige von ihnen werden in Zukunft in der Region tätig sein.

20.09.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Bischof Bertram Meier beauftragt am Samstag 16 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den pastoralen Dienst. Einige von ihnen stammen aus der Region oder werden hier eingesetzt.

Die Aussendungsfeier beginnt laut Mitteilung des Bistums um 9.30 Uhr im Hohen Dom in Augsburg. Es werden neun Pastoralreferenten, sechs Gemeindereferentinnen und eine Pfarrhelferin ausgesandt.

Eine der Pastoralreferentinnen ist die 33-jährige Marina Sommerstorfer. Sie stammt aus Waltenhofen und hat laut Bistum nach einer Lehre zur Bürokauffrau und dem Abitur Theologie studiert. Schon seit ihrer Kindheit sei sie durch ihren Dienst als Ministrantin in der kirchlichen Gemeinschaft verankert. Nun wird sie in der Pfarreigemeinschaft Haldenwang-Lauben als Religionslehrerin arbeiten. Dort möchte sie den Glauben und die Erfahrungen in der Gemeinschaft feiern und verbreiten.

Ulrike Zengerle Bild: Annette Zoepf

Pastoraler Dienst: Arbeiten für die katholische Kirche in und um Kempten

Ebenfalls als Pastoralreferentin arbeiten wird Ulrike Zengerle. Sie ist 41 Jahre alt und stammt aus Wildpoldsried. Nach ihrem Lehramtsstudium ging sie laut Mitteilung des Bistum Augsburg in eine katholische Pfarrei in Beresniki ( Russland), wo sie sich um Straßenkinder und wohnungslose Menschen kümmerte. In Deutschland war sie daraufhin in einem Jugendamt in schulbezogener Jugendarbeit tätig. Nach ihrem Theologiestudium absolvierte Zengerle die Ausbildung als Pastoralreferentin in einer Pfarreiengemeinschaft. Künftig wird Ulrike Zengerle in der Pfarrei St. Michael Mering tätig sein. Ihr sei es wichtig, religiöse Erfahrungen mit Christus zu ermöglichen, den Glauben zu leben und zu verkündigen.

Matthias Daufratshofer Bild: Annette Zoepf

Der 34-jährige Matthias Daufratshofer stammt aus Frechenrieden im Unterallgäu. In seiner neuen Heimat in Haldenwang und seiner Tätigkeit in der Pfarreigemeischaft Dietmannsried freut er sich darauf, gemeinsam mit anderen den Glauben zu erleben.

Michaela Hertl Bild: Annette Zoepf

Als Pastoralreferentin in der Jugendkirche "Open Sky" in Kempten

Außerdem wird Michaela Hertl in Kempten als Pastoralreferentin arbeiten. Nach ihrer Berufseinführung in der Pfarreigemeinschaft Neuburg St. Peter und Hl. Geist zieht sie nach Kempten, um dort als Referentin an der Jugendkirche „Open Sky“ und als Dekanatsjugendseelsorgerin für die Dekanate Kempten und Sonthofen tätig zu sein.

Maria Hartmann Bild: Annette Zoepf

Arbeiten in der Pfarreiengemeinschaft: Menschen in der katholischen Kirche

Eines der Ämter als Gemeindereferentin tritt Maria Hartmann aus Heusteig bei Reicholzried an. Ihr sei es wichtig, christlichen Glauben vorzuleben und dadurch das Interesse dafür bei anderen Menschen zu wecken. Nach einem religionspädagogischen Studium in Freiburg begann sie ihre pastorale Ausbildung in Memmingen. Dort bleibt sie nun und arbeitet laut Mitteilung des Bistums besonders gerne mit Ehrenamtlichen im „Wort-Gottes-Sonntagsteam“ und im Kindergarten.

Marlene Weißenbach Bild: Annette Zoepf

Auch Marlene Weißenbach wird das Amt einer Gemeindereferentin übernehmen. Die 49-Jährige kommt aus Rettenberg. Künftig ist sie als Dekanatsreferentin des Dekanats Kempten tätig. Zusammen mit Ehrenamtlichen möchte sie dabei helfen, das kirchliche Leben vor Ort lebendig zu halten und die Botschaft des christlichen Glaubens an andere Menschen weiterzugeben.