19-Jähriger durch Schläge und Tritte ins Gesicht schwer verletzt

Im Hofgarten in Kempten ist ein 19-Jähriger von einem 16-Jährigen geschlagen und getreten worden. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

21.06.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung im Hofgarten in Kempten am Samstagabend ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige zuvor mit einem 18-Jährigen in Streit geraten. Ein zunächst unbeteiligter 16-Jähriger mischte sich verbal ein, schlug dann aber mehrmals mit der Faust auf den 19-Jährigen ein.

19-Jähriger im Gesicht verletzt

Dieser stürzte zu Boden und der 16-Jährige trat weiter mit dem Fuß auf den 19-Jährigen ein. Letzterer wurde dabei im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0831/99092140 entgegen.

Polizei schickt Feiernde aus Hofgarten in Kempten

Außerdem erteilten Polizisten in der Nacht auf Samstag mehrere Platzverweise gegen Feiernde wegen Ruhestörungen. Unter den Betroffenen war auch ein 22-Jähriger, der den Anweisungen der Beamten zunächst nicht folgte. Als er nach langer Diskussion den Hofgarten schließlich widerwillig verließ, beleidigte er die Polizisten verbal. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Mann ein.

