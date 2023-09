2000 Liter Wasser für ein T-Shirt: Bei einem Vortrag im Zumsteinhaus Kempten geht es um die Konsequenzen für die Umwelt

Die Herstellung von Textilien bringt enorme Probleme mit sich. Gisela Bandhauer gibt im Zumsteinhaus Ratschläge, wie der Einzelne dem entgegenwirken kann.

Diese Situation kennt wohl jeder: Man findet in der letzten Ecke des Kleiderschranks ein T-Shirt, von dem man gar nicht wusste, dass man es vermisst. Doch was tut man nun mit diesem neuen alten Kleidungsstück, das auch gar nicht mehr richtig passt? Anstatt es weiter im Schrank zu horten, solle man es laut Gisela Bandhauer von der Organisation „Aktion Hoffnung“ lieber „in Schule, Gesundheit und Freiheit“ umwandeln. Wie das geht, erklärte sie in einem Vortrag im Kempten-Museum zum Thema „Textilkonsum und Umweltschutz“.

„Aktion Hoffnung“ habe es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Geld für Partnerprojekte zu sammeln, die in die Bildung junger Menschen investieren. Neben Geldspenden werden die finanziellen Mittel vor allem aus Kleiderspenden generiert, die in Containern der Organisation landen.

Aktion Hoffnung verkauft gebrauchte Textilien oder lässt sie weiterverarbeiten

Die Textilien werden als Second-Hand-Ware (Kleidung aus zweiter Hand) oder nach der Weiterverarbeitung zu beispielsweise Putzlappen verkauft, sagt Bandhauer. Der Erlös gehe dann an Hilfsprojekte wie HOSFA („Hope Sharing Family“) in Uganda, das Mädchen den Schulabschluss und die Ausbildung im Bereich Solartechnik finanziere. (Lesen Sie auch: Fair Fashion im Kempten-Museum: Eine neue Mitmach-Ausstellung nimmt die Modeindustrie in den Blick)

Aber nicht nur der positive Effekt von Textilien kommt zur Sprache. Bandhauer führt ebenfalls an, welche umweltbelastenden Stationen ein Kleidungsstück bei der Produktion durchlaufe. Dies beginne bereits bei der Baumwollpflanze.

Folgen für die Umwelt: Seen trocknen aus, Wasser in Flüssen verfärbt sich

Angebaut in trockenen Regionen wie beispielsweise Kasachstan, werde sie nicht nur mit schädlichen Chemikalien behandelt, sondern benötige auch große Mengen an Wasser: 2000 Liter seien für die Herstellung eines T-Shirts nötig, erklärt Bandhauer. Die Austrocknung des Aralsees sei nur eine von vielen negativen Folgen für die Natur. Auch in anderen Ländern seien diese zu beobachten: „Die Modefarbe erkennt man in China an der Farbe der Flüsse.“

Als Grund für die rasante Verschlechterung der Situation nennt Bandhauer die Entwicklung der Modeindustrie. Während früher nur in jeder neuen Jahreszeit die Schaufenster der Geschäfte umgestaltet wurden, komme heute wöchentlich eine neue Kollektion auf den Markt – das nennt sich „Fast Fashion“. Unter der schnellen und kostengünstigen Produktion leide auch die Qualität der Kleidung. (Lesen Sie auch: Die Nackten verlassen die Insel: FKK-Verein verabschiedet sich vom Eschacher Weiher)

Publikum im Zumsteinhaus Kempten fordert mehr Aufklärung

Das beim Vortrag anwesende Publikum knüpfte an diese Punkte an und kam bei der Diskussion zu einem konkreten Schluss: Viele Fehler entstehen durch fehlendes Wissen. Es müsse mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Für diejenigen, die den Problemen beim nächsten Einkauf entgegenwirken wollen, hat Bandhauer konkrete Ratschläge:

In hochwertige, langlebige, zeitlose und gut kombinierbare Teile investieren (am besten aus fairer Herstellung)

Textilien aus Naturfasern (z.B. Leinen) aus nachhaltiger Produktion erwerben

Anerkannte Textilsiegel beachten