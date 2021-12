23-Jähriger aus Kempten mit Sexvideo erpresst

Ein 23-Jähriger aus Kempten wird nach einem Chat mit einer unbekannten Frau erpresst. Jetzt erstattete er Anzeige.

16.12.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Ein 23-jähriger Mann erstattete bei der Polizei in Kempten Anzeige gegen eine unbekannte Frau. Der Vorwurf lautet: Erpressung. Laut Polizei lernte er die Frau über soziale Medien kennen. In weiteren Chats präsentierte sich die Frau nackt vor dem Anzeigenerstatter und verlangte von ihm Selbiges. Gutgläubig, wie die Polizei schreibt, kam dieser der Aufforderung nach. Nach kurzer Zeit beendete die Frau den Chat und forderte ihn auf 250 Euro an ein ausländisches Konto zu bezahlen, da sonst sein Video veröffentlicht werde.

Die Bezahlung verweigerte der 23-Jährige, woraufhin er zwei Fake-Emails von „Interpol“ bekam, in welchen geschrieben war, dass er bei Nichtbezahlung der 250 Euro seitens Interpol als pädophil eingestuft würde und dann mit einer Strafe von mindestens 75.000 Euro zu rechnen habe. Die Polizeiinspektion Kempten hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

