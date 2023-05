23-Jähriger ist ohne Führerschein in Kempten unterwegs - und lügt die Polizei an

Ein 23-jähriger Mann ist Mittwochnacht ohne einen Führerschein in Kempten mit dem Auto gefahren. Dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, verschwieg er den Beamten.

24.05.2023 | Stand: 15:12 Uhr

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch ohne Führerschein mit dem Auto in Kempten unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei erwischten Beamte den jungen Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Memminger Straße.

Seit Oktober 2020 ohne Führerschein: 23-Jähriger log die Polizei an

Als er die nötigen Dokumente aushändigen sollte und sein Führerschein nicht da war, gab der Mann an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Bei einer Überprüfung wurde aber schnell klar, dass dem 23-Jährigen bereits im Oktober 2020 der Führerschein rechtskräftig entzogen worden war. Die Polizeibeamten verboten dem Mann weiterzufahren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Erlaubnis.

