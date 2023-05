338-Jahres-Feier: Laubener Vereine laden zum Fest

Jubiläen von Laubener Musikern, Landjugend und Kirchenbauverein mussten wegen Corona warten – nun feiern alle gemeinsam.

09.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Corona hat viele Fest-Pläne über den Haufen geworfen – so auch in Lauben. 2022 wollte der Kirchenbauverein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch die Pandemielage schien zu unsicher, sagt Vorsitzender Walter Rauh. Also wird heuer nachgefeiert. „100 sind wir immer noch.“ Weil es der Musikkapelle im Ort ähnlich ging und die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in diesem Jahr Jubiläum hat, tut man sich dafür zusammen. Und lädt gemeinschaftlich zu einer 338-Jahres-Feier.

