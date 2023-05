350 Einwohner in Hochgreut, 44 machen Musik

In Hochgreut feiert die Kapelle ihr 150-jähriges Bestehen. Im Juli erwartet sie viele Gäste zum Bezirksmusikfest. Auch der Kemptener Verband hat ein Jubiläum.

02.05.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Beim Festakt des Bezirks I-Kempten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) gab es gleich drei Anlässe zu feiern. Zum ersten die Vergabe des Bezirksmusikfestes nach Hochgreut. Schon zum dritten Mal nach 1998 und 2008 wird in dem kleinen Ort das Bezirksfest der Blasmusik ausgerichtet. Es findet vom 13. bis 16. Juli statt. Damit ehrt der Bezirk I im ASM gleichzeitig das 150-jährige Bestehen der Musikkapelle Hochgreut. Aber auch der Bezirk Kempten selbst hat heuer 75 Jahre Vereinsgeschichte vorzuweisen. Anlass genug, an diesem Abend gemeinsam im Bürgerzentrum Betzigau zu feiern, Rückschau zu halten und einen Ausblick auf das bevorstehende Fest zu geben.

Die Musikkapelle Hochgreut blickt auf eine besonders lange Geschichte zurück. Der erste schriftliche Beweis für eine Kapelle in dem kleinen Ort östlich von Betzigau findet sich im Mai 1873. In einer Bilderschau auf Leinwand zu den Klängen der Musikkapelle Hochgreut unter der Leitung von Karin Würfel gab es weitere Einblicke in bedeutende Stationen des Klangkörpers.

"Musik tröstet und verbindet"

In ihrer Festansprache lobte die stellvertretende Präsidentin im ASM, Centa Theobald, das Engagement und das Herzblut, mit dem der Musikverein Hochgreut über so lange Zeit erhalten und weiterentwickelt wurde. Sie wies darauf hin, dass es unter den 350 Einwohnern des Ortes den hohen Anteil von 44 Musikanten gebe. Einen Grund für die erfolgreiche und lange Geschichte der Kapelle sieht sie in der Bedeutung der Musik. „Musik stiftet Gemeinschaft. Sie tröstet und verbindet. Auch dort, wo Worte versagen“, sagte sie.

Unter der Leitung von Karin Würfel begleitete die Musikkapelle Hochgreut durch einen festlichen Abend. Bild: Harald Holstein

Die anderen Rednerinnen brachten ebenfalls ihr Verständnis von Musik auf den Punkt. „Musik ist unverfügbar wie das Glück, sie schwingt zwischen uns Menschen“, sagte die Europaabgeordnete Ulrike Müller, die die Schirmherrschaft für das 51. Bezirksmusikfest in Hochgreut übernommen hat. Für Landrätin Indra Baier-Müller ist Musik eine Sprache des Friedens in Zeiten, in denen es in dieser Welt viele Konflikte gebe: „Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen und das schafft die Musik.“

Festtage der Blasmusik waren einige Höhepunkte in der Historie

Der Bezirk I wartete auch mit Bildern aus der Chronik seiner 75-jährigen Geschichte auf. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Herbert Zuber erinnerte an einige Höhepunkte. 1948 im Kolping-Vereinshaus in Kempten ins Leben gerufen, fand bereits 1960 in Sulzberg das erste Bezirksmusikfest statt. Festtage der Blasmusik und Großkonzerte zugunsten der Kartei der Not gehörten zu den außerordentlichen Aktivitäten.

Heute besteht der Musikbezirk aus 37 Musik- und elf Jugendkapellen. Von den 2700 Mitgliedern seien 1270 unter 27 Jahre alt. Daher liege dem Verein besonders die Fortbildung der Bläserjugend am Herzen.

Ehrenurkunde zum 150-jährigen Besetehen

Centa Theobald überreichte an Dirigentin Karin Würfel und den Vorstand der Musikkapelle Hochgreut Simon Merz zum 150-jährigen Bestehen eine Ehrenurkunde und die große silberne Plakette am weißblauen Band. Bezirksdirigent Georg Hartmann bekam die Goldene Nadel für seine Verdienste. Seit 20 Jahren ist er Mitglied im Vorstand des ASM.

Zwischen Reden und Grußworten unterhielt die Musikkapelle Hochgreut den voll besetzten Saal mit Werken aus ihrem breit gefächerten Repertoire. Darunter war auch die Uraufführung des Auftragswerks „Hochgreuter Marsch“ von Johannes Guggenmos. Dieser wurde mit besonders starkem Applaus bedacht.

