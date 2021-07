38-Jähriger schlägt und tritt in Kempten seine Lebensgefährtin

In Kempten hat ein Mann seine Freundin nach einem Streit geschlagen und getreten. In der Wohnung fand die Polizei noch einen verbotenen Gegenstand.

In Kempten ist es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Reinharster Straße in Kempten zu einer Streitigkeit zwischen einem 38-Jährigen und dessen 42-jährigen Lebensgefährtin. Aus bislang unbekannten Gründen entwickelte sich eine erst verbale Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 38-Jährige seiner Lebensgefährtin gegen das Bein trat und mit der Hand ins Gesicht schlug, berichtet die Polizei.

Polizei findet verbotenen Gegenstand in Kemptener Wohnung

Die 42-Jährige wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt und musste nicht behandelt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden Beteiligten stark alkoholisiert waren, sie wiesen jeweils einen Alkoholwert von knapp über zwei Promille auf. Zudem fand die Polizei in der Wohnung ein Nunchaku, einen verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz, aufgefunden werden

. Der 38-jährige Mann wurde der Wohnung verwiesen, es wurden Ermittlungen wegen Vergehen nach dem Strafgesetzbuch und dem Waffengesetz eingeleitet.

