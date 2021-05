Aufgrund der sinkenden Coronazahlen sind für Wirte und Händler in Kempten Lockerungen in Sicht. Wie sich Unternehmer vorbereiten und was Kunden tun können.

18.05.2021 | Stand: 19:08 Uhr

Noch ist die Kemptener Innenstadt weitgehend leer – seit sechs Monaten befinden sich Handel und Gastronomie fast durchgehend im strengen Corona-Lockdown. Das könnte sich nun ändern. Seit Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kempten unter einem Wert von 150, am Montag und Dienstag sogar unter 100. Was das für das öffentliche Leben bedeutet.