Ab Mittwoch wieder Ausgangssperre und geschlossene Biergärten - Das sagt Kemptens OB

Thomas Kiechle sagt, ihm seien durch die Bundes-Notbremse die Hände gebunden. Man müsse prüfen, ob die Inzidenz auch künftig alleiniger Maßstab sein kann.

25.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Es war nur ein kurzes Zwischenspiel: Ab Mittwoch, 26. Mai, gelten in Kempten wieder die strengeren Corona-Regeln für Regionen mit einer Inzidenz über 100. Denn Samstag, Sonntag und Montag wurde der Grenzwert überschritten. Das bedeutet unter anderem ein Zurück zur nächtlichen Ausgangssperre und die Schließung der erst seit Sonntag wieder offenen Außengastronomien. Auch andere Erleichterungen etwa für Kinos sind dann vom Tisch. Für neue Lockerungen muss die Sieben-Tage-Inzidenz wieder fünf Tage unter 100 liegen. (Hier lesen Sie: Bevor Kempten wieder schließt: Kurze Freude über die Öffnung der Außengastronomie)

Sehr enttäuscht zeigt sich am Pfingstmontag OB Thomas Kiechle. Ihm tun die Betroffenen leid. „Ich habe das Beste für die Gastronomie und andere Branchen gehofft.“ Auch er selbst hätte den Wunsch nach Öffnungen. Die Situation sei eine riesengroße Belastung für die Menschen. Warum er dann nicht anders entscheidet? Kiechle: „Mir sind die Hände gebunden. Ich habe bei der Notbremse des Bundes keine Eingriffsmöglichkeit. Das ist ein ganz starrer Automatismus.“

Rathaus-Chef Kiechle: Es gibt immer mehr Geimpfte und Genesene

Dennoch stellt der Rathaus-Chef infrage, ob die Inzidenz künftig alleiniger Maßstab sein kann. Die Infektionsschutzverordnung gelte noch zwei Wochen. Man müsse ernsthaft prüfen, ob es danach weiter praktikabel sei, nur auf den Inzidenzwert zu achten. Kiechle: „Ich glaube, man muss nachsteuern.“ Es gebe immer mehr Geimpfte und Genesene. Und der Sommer stehe vor der Tür, womit sich mehr im Freien abspielt.

Hoffnung setzt Kiechle auf Impfungen in Betrieben, weil man da viele erreiche, die über ihre Familien das Virus in beide Richtungen tragen könnten. Rückblickend zweifelt der OB die strengen Regeln aber nicht an: Sie seien richtig gewesen.

Auffällig ist, dass die Inzidenz Sonntag und Montag jeweils 114,2 beträgt. So etwas habe es schon öfter gegeben, erklärt Kiechle. Das geschehe, wenn bei dem Sieben-Tages-Wert so viele Fälle dazu kommen wie wegfallen – oder kein Fall dazu kommt und keiner wegfällt.

