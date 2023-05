Abifeiern an der Iller in Kempten - diesmal ohne Randale

Junge Menschen feiern ihr Abitur an der Iller. Das hat in Kempten Tradition. In der Vergangenheit kam es zu Ausschreitungen. Seither gibt es Verbote – noch.

27.05.2023 | Stand: 22:49 Uhr

Den Abschluss in der Tasche, das Leben beginnt: Hunderte Abiturientinnen und Abiturienten haben am Freitag in Kempten ihre Prüfungsergebnisse erhalten. Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen zog das die jungen Menschen traditionell an den Illerdamm – wo seit vielen Jahren zu diesem Anlass gefeiert wird.

