Agrarschau Allgäu 2022 läuft noch bis Montag - aktuelle Infos für Besucher

In Dietmannsried läuft gerade die Agrarschau Allgäu 2022. Aktuelle News zu Eintritt, Öffnungszeiten, Festprogramm, Aussteller, Anfahrt und Corona-Regeln.

09.04.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Die "Agrarschau Allgäu", auch bekannt als "Agrarschau Dietmannsried" 2022, findet im April im Oberallgäu zum vierten Mal statt. Und das nahezu ohne Corona-Einschränkungen: Nach den Lockerungen Anfang April gibt es nur noch eine Maskenempfehlung. Eintritts-Kontrollen gibt es nicht mehr. Der Agrar- und Bauernmarkt nahe Kempten lockte im vergangenen Sommer rund 40.000 Besucher auf das Ausstellungsgelände in Dietmannsried.

Nach Veranstalterangaben soll heuer die Agrarschau Allgäu 2022 noch größer werden. Unter anderem wird die Landwirtschaftsmesse mit einer Ausstellungsfläche von rund 80.000 Quadratmetern geworben. Über 370 nationale und internationale Aussteller werden laut Ankündigung an fünf Messe-Tagen ihre Produkte und Leistungen in Dietmannsried vorstellen.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann findet die Agrarschau Dietmannsried 2022 statt?

2022 statt? Was wird bei der Agrarschau Allgäu geboten?

geboten? Was kostet der Eintritt bei der Agrarschau Allgäu ?

bei der ? Welche Corona-Regeln gelten bei der Agrarschau in Dietmannsried ?

Agrarschau Allgäu: Öffnungszeiten und Termin 2022

Die Agrarschau 2022 in Dietmannsried findet heuer an folgendem Termin statt: 7.4. bis 11.4.2022 - von Donnerstag bis Montag läuft das Programm.

Die Messe-Ausstellung ist an allen Tagen von Donnerstag bis Montag jeweils von 9 Uhr bis um 17.30 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten für die Musik und Stimmung am Abend:

Freitag und Samstag von 18.30 – 23 Uhr

Sonntag von 18 bis 23 Uhr

Agrarschau Dietmannsried: Programm 2022

Im Rahmen der Messe bekommen die Besucher der Agrarschau Allgäu Neuigkeiten und Innovationen aus dem Bereich der Landwirtschaft präsentiert - "von der Bewässerung bis hin zu Zugmaschinen, von neuester Software bis hin zu altbewährten Evergreens", heißt es beim Veranstalter.

Für landwirtschaftlich interessierte Besucher gibt es dabei u.a. Informationen zu Milchproduktion, Rinder- oder Schweinehaltung, Ackerbau, Dünger, regenerative Energien oder Maschinentechnik. Außerdem gibt es Stände zu Haushaltsgeräten, Küchen oder Schmuck. Auch ans Vergnügen haben die Veranstalter gedacht: Wie vor der Corona-Pandemie gibt es ein Weinzelt mit Live-Musik, ein Bierzelt und für Familien und Kinder einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießbuden und Süßigkeiten-Ständen.

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird am Samstag zur Agrarschau Dietmannsried ins Allgäu kommen - für ein Mittagessen im Bierzelt samt anschließender Rede.

An den Abenden nach Ausstellungsende laden die Veranstalter zum gemütlichen Beisammensein und Feiern bei zünftiger Live-Musik ein. Das Agrarschau-Allgäu-Programm:

Donnerstag, 7.4.22 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt





Freitag, 8.4.22 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt 18.30 - 23 Uhr: Blasmusik mit "50m Blech"





Samstag, 9.4.22 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt 12.30 - 14.30 Uhr: Besuch von Hubert Aiwanger , stv. Ministerpräsident 18.30 - 23 Uhr: Musik mit "Die Runden Oberkrainer"





Sonntag, 10.4.22 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt 14 - 17 Uhr: Musik mit "Die Ständlespieler" 18 - 23 Uhr: Musik mit "Allgäuer Bergvagabunden", "Katzebachtel Musikanten" und "Starzlachschwung"





Montag, 11.4.22 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt



Agrarschau 2022 im Allgäu: Eintritt

Freier Eintritt: Der Eintritt bei der Agrarschau Allgäu 2022 nahe Kempten soll wie in den Vorjahren frei sein. Für das Parken am Veranstaltungsgelände wurde im vergangenen Jahr eine Gebühr von 5 Euro erhoben. Organisiert wird die Agrarschau in Dietmannsried wieder federführend von Veranstalter Thomas Thomas Diepolder und der Agrarschau Allgäu GmbH.

Agrarschau Allgäu Anfahrt und Parken: So geht es zum Agrarschau-Gelände in Dietmannsried

Die Agrarschau Allgäu findet auch 2022 wieder in Dietmannsried im Oberallgäu statt. Der Ort liegt direkt an der A7 zwischen Memmingen und Kempten und hat eine eigene Autobahn-Ausfahrt.

Achtung: Besucher aus Richtung Memmingen sollten laut Veranstalter bereits in Bad Grönenbach abfahren und kommen über Reicholzried zum Messegelände nahe Graben.

Die Anfahrt ist auch ausgeschildert. Auf der Veranstalter-Homepage gibt es eine Karte und detaillierte Anfahrtspläne zur Agrarschau Allgäu 2022.

Am Ausstellungsgelände stehen Parkplätze zur Verfügung.

Bilderstrecke

Agrarschau Allgäu 2021 in Dietmannsried

Agrarschau Allgäu: Corona-Regeln 2022

Die Veranstalter der Agrarschau Dietmannsried haben im Vorfeld ein Hygienekonzept zum Schutz der Besucherinnen und Besucher ausgearbeitet. Vor den Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern im April 2022 hatte es auf der Homepage des Veranstalters geheißen, es würden 3G-Regeln und Maskenpflicht gelten. Nach den neuesten Lockerungen heißt es nun bei der Agrarschau 2022 in Dietmannsried aber

Einlass ohne 2G- oder 3G-Kontrollen,

ohne 2G- oder 3G-Kontrollen, keine Maskenpflicht mehr,

kein Mindestabstand.

