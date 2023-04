Heute beginnt die Agrarschau Allgäu 2023 - das sollten Besucher wissen

Heute startet die Agrarschau Allgäu 2023 in Dietmannsried. Wie ist das Programm? Was kostet der Eintritt? Aktuelles zu Öffnungszeiten, Aussteller und Anfahrt.

13.04.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Heute bis einschließlich Montag findet im Oberallgäu die "Agrarschau Allgäu" 2023, auch bekannt als "Agrarschau Dietmannsried", statt. Und das bereits zum fünften Mal. Der Landwirtschafts- und Bauernmarkt nahe Kempten lockte im vergangenen Sommer über 70.000 Besucher auf das Ausstellungsgelände in Dietmannsried.

Diesen April soll die Agrarschau Allgäu 2023 noch größer werden: Deshalb werden auf dem Gelände bei Dietmannsried erstmals die vollen 8,5 Hektar, die der Plan erlaubt, genutzt. Rund 370 nationale und internationale Aussteller an fünf Messe-Tagen ihre Produkte und Leistungen in Dietmannsried präsentieren. Zum ersten Mal sind bei der Agrarschau Allgäu 2023 alle drei großen Traktorfirmen vertreten: John Deere, Deutz und nun auch Fendt. An vier Abenden gibt's zudem wieder Programm und Musik im Bierzelt/Festzelt.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann findet die Agrarschau Dietmannsried 2023 statt?

Wie ist das Programm bei der Agrarschau Allgäu?

Was kostet der Eintritt bei der Agrarschau Allgäu?

Agrarschau Allgäu 2023: Termin und Öffnungszeiten

Die Agrarschau 2023 in Dietmannsried findet heuer an folgendem Termin statt: 13.4. bis 17.4.2023 - von heute am Donnerstag bis Montag läuft das Programm.

Der Agrar- und Bauernmarkt ist an allen Tagen von Donnerstag bis Montag jeweils von 9 Uhr bis um 17.30 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten für die Musik und Stimmung am Abend und am Wochenende im Bierzelt:

Donnerstag und Freitag von 18.30 – 23 Uhr

Samstag und Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Agrarschau Dietmannsried: Programm 2023 und Messeplan

Bei der Ausstellungsmesse "Agrar- und Bauernmarkt" bekommen die Besucher der Agrarschau Allgäu 2023 Neuigkeiten aus der Landwirtschaft präsentiert - "von der Bewässerung bis hin zu Zugmaschinen, von neuester Software bis hin zu altbewährten Evergreens", heißt es beim Veranstalter. Neben den landwirtschaftlichen Ständen finden Besuchende auch Produkte für alle Verbraucher, etwa Möbel.

Außerdem gibt es wieder einen Vergnügungspark für Familien und Kinder mit Fahrgeschäften, Schießbuden und Süßigkeiten-Ständen. Und Party, Live-Musik und Stimmung gibt es wie gewohnt an den Abenden und am Wochenende ab Mittag im Bierzelt und im Milchezelt der Agrarschau Allgäu 2023. Hier geht's zum Messe-Plan

Am Samstag, 15.4.2023, kommen außerdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu Besuch auf die Agrarschau Dietmannsried im Allgäu.

Das Agrarschau-Allgäu-Programm:

Donnerstag, 13.4.23 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt ab 18.30 Uhr: Blasmusik mit der "Musikkapelle Altusried"





Freitag, 14.4.23 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt ab 18.30: Musik mit den "Obermindeltaler Willofs"





Samstag, 15.4.23 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt ab 12 Uhr: Musikkapelle Dietmannsried (Bierzelt) ab 12 Uhr: Bergstätt Musikanten (Milchzelt) 14 Uhr Besuch von Markus Söder und Ministerin Michaela Kaniber ab 18.30 Uhr: Musik mit "Ständlesspielar Altusried"





Sonntag, 16.4.23 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt ab 12 Uhr: Musik mit "50 Meter Blech" (Milchzelt) ab 12 Uhr Musik mit "Milchmösl Blos'n" (Bierzelt) ab 18.30 Uhr Oberkrainerabend mit dem "Bodenseequintett", den "Katzebachtel Musikanten" und den "Allgäuer Bergvagabunden"





Montag, 17.4.23 9 - 17.30 Uhr: Agrar- und Bauernmarkt



Agrarschau 2023 im Allgäu: Eintritt

Freier Eintritt: Der Eintritt bei der Agrarschau Allgäu 2023 nahe Kempten soll wie in den Vorjahren frei sein. Für das Parken am Veranstaltungsgelände wurde im vergangenen Jahr eine Gebühr von 5 Euro erhoben. Organisiert wird die Agrarschau in Dietmannsried federführend von Veranstalter Thomas Thomas Diepolder und der Agrarschau Allgäu GmbH.

Veranstalter der Agrarschau Allgäu 2023 in Dietmannsried: Thomas Diepolder Bild: Matthias Becker (Archiv)

Agrarschau Allgäu Anfahrt und Parken: So geht es zum Agrarschau-Gelände in Dietmannsried

Die Agrarschau Allgäu findet auch 2023 wieder in Dietmannsried im Oberallgäu statt. Der Ort liegt direkt an der A7 zwischen Memmingen und Kempten und hat eine eigene Autobahn-Ausfahrt.

Achtung: Besucher aus Richtung Memmingen sollten laut Veranstalter bereits in Bad Grönenbach abfahren und kommen über Reicholzried zum Messegelände nahe Graben.

Die Anfahrt ist auch ausgeschildert. Am Ausstellungsgelände stehen Parkplätze zur Verfügung. Außerdem hat sich laut Veranstalter Diepolder ein Nachbar bereiterklärt, seine angrenzenden Wiesen als Notparkplatz zur Verfügung zu stellen.