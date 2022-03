Aktueller denn je: Menschenrechte sind Thema von Vorträgen und Ausstellungen in Kempten

"Flucht und Integration" heißt eine Ausstellung der Pfarrei St. Lorenz in Kempten. Das "Human culture project" rückt die UN-Charta in den Fokus.

Von pdke

01.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Pfarrei St. Lorenz in Kempten führt im Rahmen der Priesterweihe von Diakon Markus Kraus von März bis Juli das Projekt „Menschlichkeit. Jetzt.“ durch. Das Projekt knüpft an die Reihen „Berufung“ (2016) und „Diakonie“ (2018) an und beschäftigt sich mit dem Thema Menschenrechte. In der derzeitigen politischen Lage in der Ukraine sei die Auseinandersetzung mit diesem Thema brennender denn je, heißt es in einer Pressemitteilung, und erfahre durch die Ausstellung in der Basilika „Flucht und Integration“ einen aktuellen Bezug. Die Vernissage ist am Sonntag, 6. März, um 17 Uhr.