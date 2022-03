Alarm für Feuerwehr oder Bevölkerung? So klingen die beiden Sirenen

Spezielle Zivilschutz-Sirenen gibt es nicht überall. Auch Handy-Apps und Lautsprecher sind Wege, die Bevölkerung in Kempten und dem Oberallgäu zu alarmieren.

04.03.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Wie klingen die Sirenen, mit denen Behörden in Kempten und dem Oberallgäu die Bevölkerung warnen? Und was passiert, wenn es keine Sirenen gibt? Diese Fragen treiben immer wieder Menschen um. Aktuell haben sich Leser an unsere Redaktion gewandt, wohl auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und mögliche Gefahren durch dortige Atomkraftwerke. Vorneweg: Die Stadt Kempten und der Landkreis Oberallgäu setzen derzeit auf verschiedene Warnkonzepte.

Der Zivilschutz-Alarm für die Bevölkerung ist ein lauter, auf- und abschwellender Heulton für eine Minute Dauer. Er warnt vor großer Gefahr. Die Menschen sollen auf Radio-Durchsagen achten und die Warn-App auf ihrem Handy prüfen.

21 Zivilschutzsirenen, die mit einem extrem lauten Alarmton die Menschen aus den Betten reißen können, gibt es im Stadtgebiet Kempten.

So klingt der Alarm, der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Laut Christian Nagel vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz setzt die Stadt auf einen Warnungsmix. Neben den Sirenen gibt es ja Warn-Apps, die viele Menschen längst auf Handys und Tablets installiert haben. Entwickelt haben diese verschiedene Anbieter wie etwa Nina, Katwarn und Biwapp. Dabei ist letztlich egal, für welche Variante die Menschen sich entscheiden. Denn die Behörden erreichen die verschiedenen Warn-Apps über das „Modulare Warnsystem" (Mowas) des Bundes alle gleichzeitig – solange Computer und Mobilfunkmasten funktionieren.

Auch das Landratsamt Oberallgäu warnt über „Mowas“ alle Menschen, die eine entsprechende Handy-App installiert und aktiviert haben. Nicht möglich ist es im Landkreis allerdings weiterhin, die Bevölkerung auch per Zivilschutz-Sirenen akustisch zu warnen. Denn im Oberallgäu gibt es nur Sirenen für die Feuerwehr; die für den Zivilschutz wurden nach Ende des Kalten Krieges abgebaut. Das Landratsamt setzt stattdessen auf fünf mobile Sirenenanlagen, die aber im Ernstfall zum jeweiligen Einsatzgebiet gefahren werden müssten. Der Feuerwehr-Alarm etwa bei Bränden ist dreimaliger Dauerton, der in der Höhe gleich bleibt. Die Sirene erklingt dabei dreimal zwölf Sekunden lang. Dazwischen gibt es jeweils zwölf Sekunden Pause.

Das ist der Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Feuerwehren dient.

Zudem sind bei Bedarf Lautsprecher-Durchsagen möglich. Der Brand- und Katastrophenschutz in Kempten hat mobile Lautsprecher-Anlagen. Ebenso könnte die Feuerwehr per Lautsprecher Warndurchsagen machen. Auch das Landratsamt weist darauf hin, dass Warnungen per Lautsprecher flächendeckend möglich seien. Fast alle Feuerwehren verfügten über Einsatzfahrzeuge mit Außenlautsprecher, heißt es dort. Frage ist freilich, wie schnell die Feuerwehr im Ernstfall tatsächlich alle Straßen in den vielen Orten und Ortsteilen abfahren könnte. Allein in Kempten gibt es 350 Straßenkilometer; das Oberallgäu hat eine weit größere Fläche.

Dauerhaft möchte das Landratsamt nicht ohne Sirenen für die Bevölkerungswarnung bleiben. Dort setzt man auf eine Umrüstung der Feuerwehr-Sirenen im Rahmen des Projekts digitale Alarmierung.

Absage-Kette bei Bayerns Warntagen seit den Pannen im Herbst 2020

Eigentlich sollte es jetzt am 10. März im Freistaat einen großen Probealarm geben. Doch den sagte das Innenministerium jetzt ab, um wegen des Kriegs in der Ukraine nicht die Bevölkerung zu verunsichern. Den Warntag im September 2021 hatte der Freistaat wegen Arbeiten am Mowas-Warnsystem abgesagt. Der im März 2021 geplante Bayern-Warntag war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Zuvor hatte es 2020 einen bundesweiten Warntag gegeben, den damals das Bundesinnenministerium als „fehlgeschlagen“ wertete, weil einiges schief gelaufen war.

