Mit 20 Punkten steht der VfB Durach in der Landesliga auf Platz 13. Warum sich Alex Trainer Methfessel dennoch nicht groß sorgt und was er vom Impfen hält.

27.10.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Ist schon etwas kurios. Mit einem positiven Torverhältnis von 25:24 steht der VfB Durach in der Fußball-Landesliga gerade mal so über dem Strich vor dem ersten Relegationsplatz gegen den Abstieg. 20 Punkte in 17 Partien stehen für die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Alexander Methfessel nach der Vorrunde zu Buche. Im Grunde nicht so schlecht.