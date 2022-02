Fitness-Studio-Betreiber Ali Celik eröffnet auf 310 Quadratmetern ein neues Box-Studio in Kempten. Seine Pläne gehen noch weiter.

11.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Das neue Projekt von Ali Celik hat bereits etwas Anlaufzeit hinter sich, befindet sich aber nun auf der Zielgeraden. Der 35-Jährige eröffnet am 1. März in der Prälat-Götz-Straße in Kempten sein neues Box-Studio. Sein bisheriges Fitness-Studio, das Dynamic Gym, bleibt nach wie vor geöffnet. In den neuen Räumlichkeiten soll sich alles um Boxen drehen – und Celiks Pläne gehen sogar noch weiter.