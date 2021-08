Allgäuer Festwoche: Ihre fünfte Jahreszeit prägt Kemptener in allen Altersstufen

Nach der erneuten Absage der Festwoche in Kempten halten unsere Redakteure eine persönliche Rückschau: Viele haben eine lange Verbindung zur Wirtschaftsmesse.

07.08.2021 | Stand: 06:28 Uhr

Ulrich Weigel:

Pulsschlag im Herzen der Stadt

„Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“ Der Loriot-Spruch passt für viele Kemptener zur Allgäuer Festwoche. Denn die ist trotz Parkplatznot und lauter Nachtschwärmer nicht wegzudenken. Für viele orientiert sich schon von klein auf der familiäre Urlaubskalender an der Messe samt Auf- und Abbautagen. Das bringt viele Erinnerungen – und ja, es gibt ein Leben außerhalb von Bier- und Weinzelt.

Meine Erinnerungen reichen bis zurück ins Zelt von „Spiel + Freizeit Scherer“. Die Firma hatte ihr Geschäft „In der Brandstatt“ und betrieb auf der Festwoche ein Kinderparadies im Stadtpark. Damals kreativer Ansatz der Playmobil-Figuren: Es gab sie in Weiß und Stifte zum Bemalen.

Klar, dass ich als Kind auf der Festwoche täglich eine neue Figur ergatterte und am Ende auf etlichen Cowboys saß. Tatsächlich hatte ich im Spielwaren-Zelt sogar als Knirps meinen ersten kleinen „Job“. Erlös: zehn Mark auf die Hand. Damals unglaublich viel.

Mitten in Kempten aufgewachsen war die Festwoche abwechslungsreiches Ferienprogramm. Wann immer ich es wollte, nahm mein Vater mich auf dem Weg zur Arbeit mit und ließ mich sozusagen auf einem riesigen umzäunten Abenteuerspielplatz springen. Ein Bub, der durch Messehallen streift, lernt schnell, was es bei welchem Glücksrad zu gewinnen gibt – da war die Deutsche Bahn früher zuverlässig spitze.

Zwischendrin Appetit? Kein Problem: Hungrige Jungs wissen, an welchem Suppenstand es für ein Lächeln einen extra Becher Hühnerbrühe gibt und wann im Milchzelt die große Schwester des Schulfreundes Dienst hat. In späteren Jahren waren es die Ferienjobs, die mich an die Festwoche banden: viele Jahre beim Glückshafen des Roten Kreuzes, mit 15 Jahren als Losverkäufer, später auch mit anderen Aufgaben rund um die Lotterie für den guten Zweck.

Früher konnten Glückspilze fast täglich ein Auto gewinnen. Unvergessen das Gedränge rund um die Losverkäufer, wenn die Menschen nachts dachten, dass ein Hauptgewinn überfällig ist. Was freilich nichts sagt, weil mancher mit dem noch ungeöffneten Auto-Los in der Tasche unwissend im Festzelt saß.

Treffen mit Freunden und Kollegen gehören zur Festwoche wie Regentage im August. Ebenso wie (auch berufliche) Rundgänge durch die Ausstellung. Wo sonst trifft man so viele alte Bekannte? Die Allgäuer Festwoche gehört ins Herz Kemptens und gibt im August den Pulsschlag vor. Darauf verzichten? Bitte nicht noch einmal.

Jochen Sentner:

Das erste gute Geld mit 16

22. August 1983, 5.50 Uhr. Gerade 16 Jahre alt geworden, schüchtert sich ein schmächtiges Bürschlein in eine düstere Werkstatt beim Königsplatz. „So, du bisch der vom Sentner?“, knurrt es aus der Capo-Gruppe. „Hocksch di naus.“ Vor dem „Magazin“ lümmeln drei Dutzend verschlafene Schüler und Studenten auf Bierbänken und warten auf den Namens-Appell. Gruppen werden eingeteilt. Ihre Mission: Festwochen-Abbau.

Der erste bewusste Kontakt mit dem Kempten-Phänomen führt also ins Räumkommando. Zur Werkzeug-Ausgabe und dem Getränke-Verkauf schlappen kuriose Gestalten heran mit noch kurioseren Wünschen. Woher soll ein angehender Zehntklässler wissen, was ein Nageleisen ist? Oder dass eine „Konter-Halbe“ im Notfall auch morgens um halb neun widerstandslos in verkaterte Kehlen gluckert?

Der für seinen Jähzorn gefürchtete Chef wacht eisern über den bunten Haufen. Bis 20 Uhr ziehen sich die Arbeitstage. Keine Sekunde können die Jugendlichen sicher sein, dass der Boss nicht ums Eck stürmt und den Trupps Beine macht.

Nach drei Wochen glänzt die Innenstadt picobello, abgesehen von den ramponierten Rasenflächen nach sieben Wochen Finsternis unter den Hallenböden. Unzählige Stunden Ferienjob bringen gutes Geld. Es langt fürs erste Moped.

„Kommsch na wieder nägschts Joahr?“ Ja, klar, dann auch zum Aufbau. Und das Jahr drauf und die folgenden auch. Gags und Sprüche von damals leben seitdem jeden August wieder auf. Zwei Freundschaften aus der eingeschworenen Festwochen-Clique halten schon fast 40 Jahre, eine gar zum ausgewanderten Spezl nach Boston/USA.

Das zweite Jahr ohne Festwoche – sie fehlt. Was gibt’s 2021 stattdessen? Stadtparksommer? Mal nachschauen, ob das Aufbau-Team auch anständig geschafft hat.

Claudia Benz:

Mit der Musikkapelle mittendrin

Festwochenfieber! So nennt man das, was Abertausende befällt, wenn sie in den Zelten auf den Bänken tanzen. Sogar ohne Festwoche steigt die Körpertemperatur (ein bisschen zumindest) in Gedanken an jenen Abend, als eine bisher weniger an Bierseligkeit Interessierte in der Musikkapelle Betzigau mitspielte. Mittendrin hieß der Slogan für die Redaktion – und mittendrin war eine Hobby-Musikerin, die mit Tambourin, Rumbakugeln und Cabasa (einem lateinamerikanischen Percussioninstrument) die Menge im Zelt bespielte. Der Schweiß rann, die Anstrengung war groß, die Sorge, aus dem Takt zu geraten und womöglich die komplette Musikkapelle zu irritieren, machte nervös. In den Händen also die Instrumente, erstmals eingezwängt in das verordnete Outfit, das Dirndl – oh Gott, was für ein Auftritt vor so vielen Menschen. Doch dann war es plötzlich da, das viel beschworene Festwochenfieber. Mitentfacht von einer Amateurin auf der Bühne, die auf ein Publikum blickte, das auf Bierbänken tanzte. Die mit Menschen in Dirndl und Lederhosen nach Helene Fischers Hit „Atemlos durch die Nacht“ feierte. Und die beim Song „I will wieder hoam“, der vor dem ein beherrschender Gedanke war, die Rumbakugeln nur so schüttelte und dem Sänger fast das Mikrofon entriss. Denn es war unbeschreiblich. Und unvergesslich. Auch das „Danach“, das entspannte Feiern vor der Bühne. Mit einer Maß „nauf auf die Bank“ gemäß dem Festwochenhit von „Losamol“, inmitten eines Publikums, das befallen war vom Festwochenfieber.

Erst der (etwas unsichere ) Heimweg ließ die erhöhte Körpertemperatur dann etwas abkühlen.

Markus Raffler:

Graf Koks im Führerhaus

Na klar haben mir als Dreikäsehoch diese Riesentrümmer imponiert: Hoch wie ein Einfamilienhaus wirkten für einen Vierjährigen die XL-Schlepper, die neben der Sparkasse über Jahrzehnte in Reih und Glied präsentiert wurden. Einmal wie Graf Koks im Führerhaus thronen, danach im Mini-Rennwagen zwei Runden im Stadtpark drehen – und zum Schluss ein Spezi im Bierzelt: Mehr brauchte es 1972 nicht fürs Festwochen-Kinderglück. Als Halbstarker stromerte ich mit Freunden auf eigene Faust übers Gelände. Wichtigste Disziplin für Sammler und Jäger: Möglichst viele Kulis und Aufkleber einsacken, garniert mit Pflastersets, Zahnputzbechern und Notizblöcken. Ziemlich dämlich war allerdings meine Eingebung, die Festwoche als Jugendlicher mit einer gefundenen, vermeintlich unbenutzten Eintrittskarte zu besuchen. Damals wurde ich mit den Worten „Wer b’scheißt, fliegt“ vom Platz gejagt. Eines freilich kommt mir heute, in Zeiten von Klimaschutz und ökologischer Achtsamkeit, besonders unwirklich vor: Die Speedway-Motorradrennen im Illerstadion, zu denen mich mein Vater als Knirps mitnahm. Das Stadion war rappelvoll, es war höllisch laut, Sprit und Abgase stanken erbärmlich. Aber trotzdem: Diese Rennen werde ich nie vergessen.

Ralf Lienert:

Wieder kein Klassentreffen

Die Allgäuer Festwoche ist so etwas wie ein großes Klassentreffen. Zehn Tage lang treffen sich hier viele Exil-Allgäuer mit ihren Freunden und Familien. So wie mein Freund Wolfgang Opel, der jedes Jahr aus den Rocky Mountains nach Kempten reist. Das wird mir auch in diesem Jahr fehlen. Da hilft es wenig, dass Heels Alpe auf dem Waldhorn-Parkplatz steht und der Handel Vierspurige und Festbiere anbietet. Die Festwoche funktioniert nur zwischen Basilika und Parktheater. Dort, wo wir als Kinder schon am Glückshafen vor dem Lyzeum unsere Lose gezogen und am Vorwerkstand das neueste Zubehör zum Staubsauger getestet haben. Da gab es noch ein Kinderland im Hofgarten, eine Blumenschau in der Residenz und die tanzenden Fontänen vor der Stadtparkbühne.

Später durfte ich den Stadträten zusehen, wie sie das erste Gläschen Patenwein und die erste Maß Festbier probierten. Doch das ist ebenso Geschichte wie die Höhenfeuerwerke und die Brücken über die Salzstraße. Die Festwoche hat sich in ihren 70 Ausgaben zu einer Regionalschau plus Volksfest und Kunstausstellung entwickelt.

Da wird der Stadtparksommer wohl kaum Ersatz bieten. Dafür wird mein Freund sicher nicht über den großen Teich fliegen und der Ministerpräsident kommt auch erst Ende August nach Kempten. Damit bleibt die Lederhose noch ein weiteres Jahr im Schrank.

