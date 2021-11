Allgäuer Gastronom Giuseppe Bellanova (40) stirbt an Corona - "Für ihn mache ich weiter", sagt seine Frau

Gastronom Giuseppe Bellanova aus Kempten ist im Alter von 40 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie seine Familie mit dem Verlust umgeht.

Auf dem großen Foto über der Theke ist ein letzter Gruß geschrieben: „Ciao Giuseppe.“ Das Bild zeigt den Gastronom Giuseppe Bellanova, wie ihn seine Freunde und Gäste kannten und in Erinnerung behalten wollen: Mit einem Lachen im Gesicht, voller Lebensfreude und Optimismus, die Finger zum Victory-Zeichen gestreckt.

Keiner kann glauben, dass der Betreiber der Pizzeria "La Bruschetta" im Kemptener Osten nicht mehr unter seinen Gästen weilt. Im Alter von 40 Jahren ist er an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er hinterlässt seine Frau Cristina (36) sowie die gemeinsamen Kinder Kimberley (14), Sofia (10) und Antonio (4).

„Es ist, als ob die Sonne aus unserem Leben verschwunden ist. Keine Sekunde vergeht, ohne dass wir an ihn denken“, sagt die Witwe, deren Mann am 1. November auf der Intensivstation des Klinikums in Kempten starb. „Alles was ich mir wünschen würde, ist eine zweite Chance zu bekommen. Diesmal würden wir uns garantiert anders entscheiden. Mein Mann und ich waren nicht geimpft. Das war der größte Fehler unseres Lebens.“

Beide, so erzählt sie, hätten sich nicht zum Impfen getraut. Ihnen hätten die Ergebnisse von Langzeitstudien gefehlt, sagt sie. „Wir haben die Impfung immer aufgeschoben.“ Heute weiß sie, dass es ein fataler Fehler war.

Wenige Tage nachdem das Ehepaar positiv auf Corona getestet worden war, verschlechterte sich der Zustand ihres Mannes dramatisch. Obwohl er keine Vorerkrankungen hatte und gerade erst 40 Jahre alt war, bekam er keine Luft mehr und wurde auf die Intensivstation verlegt.

Sieben Tage später begann die künstliche Beatmung mittels Intubation. „Wir haben kurz vorher noch gewettet, wann er wieder nach Hause kommen wird“, erinnert sich seine Frau. Heute glaubt sie, dass ihr Mann bereits eine Vorahnung hatte. „Ich glaube, er hat in diesem Moment gespürt, dass es zu Ende geht. Mein Mann war ein sehr intuitiver Mensch“, sagt Cristina Bellanova. Seine letzten Worte waren ein Liebensgruß an seine Frau und seine drei Kinder, die sein ganzer Stolz waren. „Die Familie“, sagt seine Frau, „hat ihm alles bedeutet.“

Guiseppe Bellanova bleibt für alle ein Vorbild

Für sie hat er oft bis spät in die Nacht in der Pizzeria geschuftet, die er mit seiner Frau seit zehn Jahren betrieb. Er wollte ihnen ein schönes Leben bieten. Das motivierte ihn jeden Tag. Nach seinem Tod bleibt er für Angehörige und Personal ein Vorbild. „Für ihn mache ich weiter. Für ihn und unsere Kinder. Das hätte er bestimmt so gewollt“, sagt Cristina Bellanova, die seit Freitag das Lokal wieder geöffnet hat und ihre Konsequenz aus der Tragödie zieht. „Ich werde mich fünf Monate nach meiner Corona-Infektion impfen lassen. Genauso wie es die Ärzte empfehlen.“ Sie bedankt sich bei den vielen Freunden und Gästen für die Anteilnahme und jede Unterstützung.

Es habe sich richtig angefühlt, die Tür zur Pizzeria wieder aufzuschließen, sagt sie. Dann blickt sie hinauf zum gerahmten Porträtfoto ihres Mannes, den sie alle so schrecklich vermissen.

