Allgäuer Hilfsverein reist nach Afrika: Wie steht es um die Projekte vor Ort?

08.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der Dorfälteste lässt es sich nicht nehmen, den Besuchern aus dem Allgäu vorzuführen, was für die Bewohner seines Dorfes überlebensnotwendig ist: Ein Wasserhahn an einem Brunnen, aus dem kühles Nass fließt. So strahlen denn auch die Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen um die Wette, als sie einige der Wassersponsoren begrüßen: Der Verein „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal“, der Fernwasserverband Oberes Allgäu und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit dem Allgäuer Minister Gerd Müller ermöglichen sieben Dörfern mit weit über 2000 Bewohnern eine Wasserversorgung direkt vor Ort.

Bislang mussten die Frauen kilometerweit laufen

Das größte Projekt, in Pallo, hat sich die Besuchergruppe aus Durach mit dem Ehrenvorsitzenden des Vereins, Franz Bickel, persönlich angeschaut. Der Dorfplatz ist voller Menschen. Die Frauen führen vor Freude über den Besuch spontan einen Tanz auf. Denn sie sind es, die für das Wasser jetzt nicht mehr kilometerweit laufen müssen. Dafür sorgt ein nahe gelegener, etwa 15 Meter hoher Wasserturm mit einer Pumpstation, angetrieben von Solarenergie. (Das könnte Sie auch interessieren: Wasser für Senegal: "Madame École zieht sich nach 26 Jahren zurück.)

Die Dorfbewohnerinnen freuen sich über den Besuch aus Deutschland. Im Hintergrund sitzend: Durachs Alt-Bürgermeister Herbert Seger. Bild: Claudia Benz

In der Station, finanziert vom Fernwasserverband gemeinsam mit dem Entwicklungsministerium, in der fünf Dorfbewohner arbeiten, hat eine Frau das Sagen: Marie Nouvelle Faye macht den Männern Dampf, heißt es lachend. Denn die Station versorgt nicht nur die umlegenden Dörfer mit Wasser. Dort wird auch Strom abgeholt. Solarlampen können dort ebenso aufgeladen werden wie Handys und Radios. Bis zu vier Kilometer laufen die Menschen für diese Energie. Denn nur eines der sieben Dörfer ist komplett mit Strom versorgt. Doch viel zu wenige– nur 19 in einem Monat – holen sich die Solarlampe, um bei Dunkelheit Licht in den Hütten zu haben. Dass jedoch Kochen auch ohne elektrische Energie geht, zeigen die Frauen der Allgäuer Gruppe in der Dorfküche. Hier köchelt die Hirse über einem Feuer.

Ein Vorhängeschloss sichert den Dorfbrunnen

Während sich beim Strom jeder der Dorfbewohner bedienen kann, sieht es mit dem Wasser anders aus. Ein Vorhängeschloss sichert den Hahn am Dorfbrunnen, den Schlüssel hat meist der Dorfälteste. Er kontrolliert, dass nicht zu viel des köstlichen Nass in eine Hütte getragen wird. 80 Dörfer im Senegal hat laut Projektleiter Rahim Sall der Verein mittlerweile mit Brunnen ausgestattet. Allein zehn Gartenprojekte profitieren davon. Wie wichtig diese gerade für die Frauen sind, werden die Duracher in Mbouleme erfahren, jenem Dorf, dem die Gemeinde Durach zu einer eigenen Infrastruktur verholfen hat, das als „Leuchtturmprojekt“ des Entwicklungsministeriums gilt und das mit einem großen Fest gefeiert wird.

Beim Empfang der Reisegruppe aus dem Allgäu waren auch die ganz jungen Dorfbewohner dabei. Bild: Claudia Benz

Denn das Engagement des Vereins „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal“ mit insgesamt 402 Mitgliedern (darunter 324 aus dem Allgäu), der mittlerweile auch für 15 Schulprojekte verantwortlich ist, ist laut dem Vorsitzenden August Braun: gelebte Solidarität, sprich direkte Hilfe durch den Bezug der Sponsoren zu den Projekten.

Das Projekt: „Partnerschaft mit Mbouleme" nennt sich das Projekt in Durach, das im Januar abgeschlossen wurde und im September 2017 begann. Organisiert wurde das Projekt vom Verein „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal". Die Aktion gilt als bisher einmalig, da ein ganzes Dorf einem ganzen Dorf im Senegal hilft.

Die Umsetzung: Das Projekt gilt im Entwicklungsministerium als „bundesweites Vorzeigeprojekt", so Entwicklungsminister Gerd Müller. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit förderte das Vorhaben mit 100 000 Euro, die Bürgerinitiative Durach mit 45 000 Euro und die Eigenleistung des Dorfes im Senegal betrug 5000 Euro.

Das Ergebnis: Die Kinder haben eine neue Schule, ein mit Sonnenenergie angetriebener Brunnen sorgt für Trinkwasser, ein Gemeinschaftshaus wurde gebaut, ein Sportplatzgelände hergerichtet und eine Frauenkooperation schafft sich selber kleine wirtschaftliche Kreisläufe neben der gesicherten Ernährung der Familien vor Ort. Mit der vom Verein umgebauten PV-Anlage gibt es erstmals Strom im Dorf.

Der Verein: Die Abwicklung erfolgte über den Verein „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal" (Oberstdorf) unter Vorsitzendem August Braun sowie den Projektleiter vor Ort, Rahim Sall. Die Realisierung wurde vom Verein in ehrenamtlicher Arbeit durchgeführt.

