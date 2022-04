Eine Halbzeit lang hält Allgäu Rugby dem Druck stand

Kempten verliert in der Regionalliga gegen starke Innsbrucker mit 10:36. Wie es für das Team weitergeht.

Eine Heimniederlage setzte es für Allgäu Rugby, eine Abteilung des TV Kempten, in der Regionalliga gegen den Rugby-Club Innsbruck. Im ersten Spiel des Jahres verloren die Kemptener vor 90 Zuschauern gegen den starken österreichischen Gegner nach guter erster Halbzeit noch mit 10:36 (10:10).

Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen. 20 Minuten zeigten beide Mannschaften ein unterhaltsames Spiel, ehe die Gäste aus Tirol durch einen verwandelten Strafkick mit 3:0 in Führung gingen. Diese währte nur acht Minuten. Dann glichen die Hausherren mit einem verwandelten Strafkick durch Sebastien Chaulé zum 3:3 aus.

90 Zuschauer beim Heimspiel von Allgäu Rugby

Den ersten Versuch der Begegnung legten dann acht Minuten später die Allgäuer. Simon Messmer durchbrach die Verteidigungsreihe der Gäste, sprintete allen davon und legte den Ball im Malfeld der Innsbrucker zum 9:3 ab. Durch den verwandelten Erhöhungskick von Chaulé stand es 10:3. In der Schlussminute der ersten Halbzeit legten auch die Innsbrucker ihren ersten Versuch. Durch den anschließend verwandelten Erhöhungskick ging es mit 10:10 in die Pause.

Die zweite Hälfte wurde vom schnellen und kombinationsreichen Angriffsspiel der Tiroler geprägt. Die Allgäuer verloren im weiteren Verlauf der Partie zunehmend die Konzentration und so gingen die Gäste in der 49. Minute durch einen weiteren Versuch 15:10 in Führung. Weitere neun Minuten danach hielt die Allgäuer Verteidigungsreihe dem Druck der Tiroler nicht stand und musste den nächsten Versuch einstecken.

RC Innsbruck sichert sich komfortable Führung

Mit dem verwandelten Erhöhungskick zogen die Gäste auf 22:10 davon. Die Kemptener kamen zwar im weiteren Spielverlauf dem Innsbrucker Malfeld nahe, konnten allerdings keine weiteren Punkte erzielen. In der 61. und 76. Minute erhöhte Innsbruck mit jeweils einem Versuch mit Erhöhungskick zum Endstand von 36:10. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit gingen die Gäste verdient als Sieger vom Platz.

Mit diesem Erfolg behauptete Innsbruck die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern mit nun 29 Punkten. Allgäu Rugby bleibt auf dem sechsten Platz mit sieben Zählern. Weiter geht es für die Kemptener bereits am nächsten Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfB Ulm (4. Platz/19 Punkte).