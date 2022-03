Nach Absage der Wirtschaftsmesse bei der Allgäuer Festwoche: Jetzt kracht es gewaltig

Nach der Absage der Wirtschaftsmesse kritisiert Festwochen-Beauftragter Hartmann Organisatorin Dufner heftig. Er sieht auch OB Kiechle in der Pflicht.

31.03.2022 | Stand: 08:23 Uhr

Hans-Peter Hartmann ist Festwochenbeauftragter im Stadtrat und auch zwei Tage nach der Absage der Wirtschaftsmesse immer noch sehr wütend auf die Verwaltung. Vor allem auf den Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetrieb, den Martina Dufner leitet. Der Freie-Wähler-Stadtrat sagt: „Es ist absolut peinlich für Kempten, dass die größte und wichtigste Ausstellung im Allgäu ausfällt, weil es angeblich keine Zelte gibt.“ Mit dieser Kritik steht Hartmann nicht allein.

Wie berichtet, herrscht auch bei Ausstellern Unverständnis, dass die Wirtschaftsmesse vom 13. bis 21. August flach fällt, weil nach Angaben der Stadt Zelte fehlen. Die Festwoche gilt mit 400 Ausstellern – davon viele Allgäuer – als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. In diesem Jahr will die Stadt aufgrund des Zeltmangels ausschließlich ein Sommerfest feiern. Was konkret geboten ist? Das steht bis jetzt noch nicht fest.

Festwochen-Beauftragter Hartmann: Hätten Zelte kaufen können

Schon vor zwei Jahren hat Hartmann eigenen Angaben zufolge angeregt, die bis dahin gemieteten Zelte zu kaufen, weil die Verleiher angesichts der Pandemie in Schwierigkeiten kommen könnten. „Es ist aber nichts passiert, man hat viel zu lange abgewartet und keine Lösung gesucht.“

Dass die Festwoche nicht in gewohnter Form stattfinden kann, liegt aus Sicht Hartmanns aber nicht daran, „dass wegen des Krieges in der Ukraine Zelte fehlen, sondern daran, dass Frau Dufner mit der Organisation völlig überfordert ist“. Sie müsse von dieser Aufgabe entbunden werden und Oberbürgermeister Thomas Kiechle ( CSU) mehr Verantwortung übernehmen im Rathaus. „Sonst hat man nächstes und übernächstes Jahr auch keine Zelte, sondern nur wieder irgendwelche Ausflüchte, warum die Festwoche nicht stattfinden kann.“

Heftige Kritik an Organisatorin Martina Dufner

Hartmann sagt, der Stadtrat habe noch vor kurzem sehr deutlich gewünscht, die Festwoche dieses Jahr in gewohnter Weise auszurichten. Es habe im vergangenen Herbst einen Hinweis von Martina Dufner gegeben, dass die Ausschreibung für den Zeltbau zur Wirtschaftsmesse kaum Rücklauf erhalte. Dass daran die Messe scheitert, habe er als Festwochenbeauftragter des Rates allerdings erst am vergangenen Freitag in einer internen Sitzung erfahren – zu einem Zeitpunkt, an dem die Planungen bei Ausstellern und Gastronomen normalerweise schon sehr weit gediehen seien. Wann OB Kiechle darüber informiert worden sei, wisse er nicht. (Lesen Sie auch unseren Kommentar: Neuausrichtung: "Es fehlt am Mächlergeist bei der Allgäuer Festwoche")

„Der Werkausschuss, der Beauftragte und die Verwaltungsspitze waren stets zeitnah über die Vorgänge informiert“, heißt es dazu auf Anfrage unserer Redaktion aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Bereits seit Sommer 2020, als bekannt wurde, dass der bisherige Zeltbauer nach 30 Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird, habe man sich um Ersatz bemüht.

Hartmann: Nicht wir Stadträte haben versagt

„Wir Stadträte stehen nun öffentlich in der Kritik, aber nicht wir haben versagt, sondern der Eigenbetrieb bei der Organisation und der Information“, sagt Hans-Peter Hartmann. Martina Dufner sei am Montag in die Sitzung des Werkausschusses gekommen und habe keine Idee für eine alternative Veranstaltungsform gehabt. „Sie fordert jetzt noch einmal vier Wochen Zeit, um Alternativen vorstellen zu können. Dann ist Mai. So kann man keine Festwoche organisieren.“

CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Berchtold teilt die Kritik Hartmanns am Messe- und Veranstaltungsbetrieb. „Auch in unserer Fraktion herrscht großer Unmut. Der Eigenbetrieb muss jetzt die Verantwortung übernehmen, das Thema aufarbeiten und Konsequenzen ziehen – auch personelle.“

Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Hartmann hingegen hält nichts davon, jetzt nach einer oder einem Schuldigen zu suchen. „Das hilft uns nicht weiter“, sagt er. Seiner Ansicht nach sollten lieber alle gemeinsam ihre Kräfte bündeln, „um die Festwoche wieder auf die Füße zu bringen“.

OB Kiechle verteidigt Festwochen-Organisatorin Dufner

„Ich kann den Unmut verstehen“, sagt OB Kiechle zur Kritik. „Auf der anderen Seite bitte ich, sachlich zu bleiben.“ Dass der langjährige Zeltbauer aufhört, sei allen bekannt gewesen. In der Vergangenheit sei dieser stets der einzige gewesen, der auf Ausschreibungen geantwortet hat. „Bei der Komplexität der Themen – wir haben Pandemie, aktuell zusätzliche Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg – möchte ich betonen, dass Frau Dufner nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat.“ Man könne das nicht mit Zelten für Volksfeste vergleichen. „Wir haben kein Pfarrfest, sondern komplexe Anforderungen“, sagt Kiechle. Aktuell nehme die Stadt Kontakt mit Zeltbauern auf und frage nach den Gründen ihres Nicht-Bewerbens. Vielleicht führe das zu Lösungen.

