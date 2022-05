Allgäuer Festwoche 2022: Gibt es am heutigen Montag nun Antworten?

Allgäuer Festwoche 2022: Noch ist manches unklar bei Festzelt, Wirtschaftsausstellung und Imbissständen. Am Montag soll es in Kempten nun Antworten geben.

23.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Keine zwölf Wochen mehr, dann findet sie nach zwei corona-bedingten Absagen wieder statt: die Allgäuer Festwoche im Herzen Kemptens. Noch allerdings gibt es mehrere Fragezeichen. Wer wird zum Beispiel das angekündigte große Festzelt betreiben? Fällt die Wirtschaftsausstellung doch etwas größer aus? Und wie ist das nun mit den Imbissständen? Zu all diesen Fragen äußert sich die Stadt im Vorfeld des Werkausschusses an diesem Montag nicht. Während der Sitzung werde es aber einige Antworten geben, kündigte Andreas Weber aus dem Büro des Oberbürgermeisters am Freitag an.

Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten: Neuigkeiten zu Festzelt, Imbissständen und Wirtschaftsausstellung angekündigt

So hofft zum Beispiel Hans-Peter Rauch, dass es nicht beim Nein für die Imbissstände bleibt. Nachdem er im Februar bereits eine Zusage erhalten habe, ließ er eine neue Bude bauen – für insgesamt knapp 20.000 Euro. In der Vergangenheit habe die Stadt die Hütten gestellt, das sei aufgrund des Stadtpark-Umbaus jetzt nicht mehr möglich. Dann kam – für ihn überraschend – die Absage der Imbissmeile für dieses Jahr, sagt er. Rauch sei aktuell im Gespräch mit dem Organisationsteam und hoffe, seinen extra für die Festwoche erbauten Stand im August doch noch aufstellen zu dürfen.

