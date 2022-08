Allgäuer Festwoche 2022: Das bietet die Wirtschaftsausstellung

Über 100 feste Aussteller präsentieren sich auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. Es geht auch um Kleidung und Küche, Genuss und Gesundheit, Reisen und Urlaub.

10.08.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Die Wirtschaftsmesse ist wichtiger Bestandteil der Allgäuer Festwoche. Und auch, wenn sie heuer deutlich kleiner ausfällt, sind es doch immerhin über 100 Aussteller, die ihre Betriebe, Produkte und Dienstleistungen präsentieren, Kontakte pflegen und Waren verkaufen. Dazu kommen zahlreiche weitere Aussteller, die sich im Wechsel auf den Sonderflächen im „Haus der Allgäuer Werte“ der Allgäu GmbH präsentieren. (>>>Hier lesen Sie: News zur Allgäuer Festwoche in Kempten 2022: Programm, Tipps, Anfahrt, Parken)

„Heuer werden eingesessene und junge Firmen in einer Wirtschaftsmesse ihre Erzeugnisse, Handelswaren und Leistungen zeigen.“ So formulierte es Kemptens früherer Oberbürgermeister Dr. Georg Volkhardt im Messekatalog zur allerersten Allgäuer Festwoche. Das war im Jahr 1949 – und dieser Satz hat weiter Gültigkeit. Unter den Ausstellern 2022 finden sich bekannte und neue Gesichter.

Gibt es nur altbekannte Aussteller? Nein, auf der Allgäuer Festwoche sind auch einige Firmen erstmals dabei

Dazu zählen laut Florian John vom Messe- und Veranstaltungs-Betrieb aus Kempten die Eierlikör Manufaktur Allgäu, das Busunternehmen Haslach und die Media Service Box mit Angeboten rund ums Handy. Aus Dietmannsried dabei sind Fresh Pott mit einer Alternative zu feuchten Toilettentüchern und Greeny Plus, Vertriebspartner für ein Gerät zum Gemüseanbau daheim. Aus Memmingen kommt Viterma Deutschland (Duschrenovierung), aus Memmingerberg die Gaumenschmeichlerei Büchmann (Spirituosen, Likör). Als Erstlinge auf der Festwoche reisen von weiter her an: Hermann Uhrle (Betonwerk, Fahrzeugsilobau), Hoch Lederaufbereitung und Paschke GmbH (Telekommunikation). (>>>Lesen Sie auch: Darum gibt es 2022 kein Park & Ride mit Shuttlebussen zur Allgäuer Festwoche - Hier können Autofahrer und Radler parken)

Bilderstrecke

Von 1949 bis heute: Die Allgäuer Festwoche in historischen Bildern

1 von 36 2 von 36 3 von 36 4 von 36 5 von 36 6 von 36 7 von 36 8 von 36 9 von 36 10 von 36 11 von 36 12 von 36 13 von 36 14 von 36 15 von 36 16 von 36 17 von 36 18 von 36 19 von 36 20 von 36 21 von 36 22 von 36 23 von 36 24 von 36 25 von 36 26 von 36 27 von 36 28 von 36 29 von 36 30 von 36 31 von 36 32 von 36 33 von 36 34 von 36 35 von 36 36 von 36 1949 startete die 1. Allgäuer Festwoche. 2022 findet sie nach zwei Wochen Corona-Pause wieder statt. Sehen Sie hier mehr als 70 Jahre Festwoche in Kempten in historischen Bildern. Bild: Ralf Lienert/Archiv 1949 startete die 1. Allgäuer Festwoche. 2022 findet sie nach zwei Wochen Corona-Pause wieder statt. Sehen Sie hier mehr als 70 Jahre Festwoche in Kempten in historischen Bildern. Bild: Ralf Lienert/Archiv 1 von 36 Bild: Ralf Lienert/Archiv Bild: Ralf Lienert/Archiv

Die meisten Aussteller sind schon länger, teils seit vielen Jahren dabei. Die Themenpalette in den Messehallen ist wie gewohnt vielfältig. Besonders großen Anteil hat das Thema Bauen, Sanieren und alles rund ums Haus, egal ob Dämmungen, Sonnen- und Insektenschutz, Heizstoffe, Fenster, Türen, Wasserenthärtung, Reinigung oder Biobiologie.

Was ist bei der Wirtschaftsmesse in Kempten noch geboten? Infos zu Gesundheit, Wellness, Möbeln und Neuheiten rund um Kleidung, Küche und Haushalt.

Angebote für Gesundheit und Wellness bis hin zur Außensauna sind ebenso zu finden wie Möbel und Neuheiten rund um Kleidung, Küche und Haushalt. Informationen zu Urlaub und Reisen, Nutzfahrzeuge und Infostände verschiedenster Firmen wie Allgäuer Überlandwerk, Flughafen Memmingen, Festspielhaus Füssen und die Polizei runden die Palette ab. Die Firma Neuss (Immenstadt) setzt einen Schwerpunkt auf die Vermietung von Reisemobilen.

Lesen Sie auch

Alle Infos zur Allgäuer Festwoche Allgäuer Festwoche 2022: Programm, Termine und alle Infos im Überblick

Das gesamte Ausstellerverzeichnis gibt es hier.

Den Organisatoren war wichtig, dass die Wirtschaftsausstellung möglichst abwechslungsreich ist, also „nicht fünf Stände die gleichen Produkte vorstellen“, wie es Florian John formuliert. Die verfügbaren Flächen seien alle vergeben. Doch selbst jetzt, kurz vor knapp, gebe es noch Anfragen. John: „Aktuell ist alles voll, außer es sagt noch ein Aussteller ab.“

Den Newsblog zur Allgäuer Festwoche 2022 finden Sie hier.