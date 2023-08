Diese Promis feierten gestern Abend auf der Allgäuer Festwoche

Dzenan Buldic rockt das Stiftszelt auf der Festwoche mit "Sex on Fire": Ein Fußball-Nationalspieler und ein Formel-E-Rennfahrer feiern mit. Die Bilder dazu.

15.08.2023 | Stand: 07:19 Uhr

So einen Abend hat das Allgäu schon lange nicht mehr erlebt: Allgäuer Festwoche bei hochsommerlichen Temperaturen an einem sogenannten Brückentag. Das war der Rahmen für eine Mega-Party in Kempten gestern Abend.

Im Mittelpunkt stand Voice-of-Germany-Sänger Dzenan Buldic, der das Stiftszelt zum Kochen brachte. Mit seiner Interpretation des Kings-of-Leon-Songs "Sex on Fire" rockte er die Allgäuer Festwoche 2023 - vor prominenten Fans. In der ersten Reihe stand Formel-E-Rennfahrer Kelvin van der Linde, der mit Teammitgliedern nach einer erfolgreichen Saison feierte.

Rennfahrer Kelvin van der Linde (links) mit Kollegen von Abt Sportsline. Bild: Ralf Lienert

Allgäuer Festwoche 2023: Kevin Volland kommt aus Monaco nach Kempten

Begeistert war auch Fußball-Nationalspieler Kevin Volland, der eigens aus Monaco nach Kempten gereist war, um mit Fußballfreunden die 72. Allgäuer Festwoche zu erleben.

An diesem Abend wurde aber auch im Festzelt, im Stadtpark und Heels Alpe geschunkelt, getanzt und gesungen. Für 15.000 Besucher ein unbeschwerter Abend im Herzen des Allgäus.