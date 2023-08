Festwoche kompakt: News, Bilder und Wissenswertes von der Fewo aktuell

Was gibt's Neues von der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten? Hier finden Sie alles Wissenswerte kompakt im Überblick und immer die besten aktuellen Bilder.

09.08.2023 | Stand: 14:44 Uhr

Endlich wieder Festwoche in Kempten. Die 72. Allgäuer Festwoche vom 12. bis 20. August 2023 mit Messe, Ausstellung und Bierzelt ist einer der Höhepunkt im Veranstaltungs-Programm der Region.

In diesem News-Blog finden Sie laufend aktuell die wichtigsten Nachrichten, Fotos, Videos und alles Wissenswerte zur Festwoche Kempten kompakt im Überblick.

Jeden Tag zeigen wir hier außerdem die besten Bilder vom Fewo-Programm auf der Bühne des Stadtparks sowie vom Feiern im Festzelt, im "Stift", in "Heels Alpe", am Pavillon von Claudio Parrinello und in "Mohrenwirts Milchwirtschaft".

Mittwoch, 9. August, 13.30 Uhr: Wie hoch ist der Bierpreis auf der Allgäuer Festwoche 2023?

Auf der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten soll eine Maß Bier 11,10 Euro kosten. Wir haben einen Vergleich mit anderen Allgäuer Festen und dem Oktoberfest in München gezogen - so schneidet die Fewo in Kempten ab.

Eine Bierprobe des Fewo-Festbiers mit der bayerischen Bierkönigin Mona Sommer und Festwirt Klaus Richter fand dieser Tage in Rettenberg bereits statt.

Mittwoch, 9. August, 12 Uhr: Aufbau in vollem Gange - so sieht es auf dem Fewo-Gelände aus

Die letzten Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind in vollem Gange. Bevor die Besucher am Samstag aufs Gelände strömen, waren wir vor Ort. So sieht es aktuell auf dem Areal in und um den Stadtpark aus:

Mittwoch, 9. August, 10 Uhr: Festwoche historisch - diese Bilder aus früheren Zeiten müssen Sie gesehen haben

Die Wartezeit bis zum Start der Allgäuer Festwoche am Samstag verkürzen wir mit dieser faszinierenden Bilder-Galerie historischer Festwochen-Fotos.