Handwerker sind bei der Allgäuer Festwoche 2023 nun doch wieder dabei

Der Zuschuss für die Handwerkerschau bei der Allgäuer Festwoche 2023 stand in Frage. Jetzt gibt es aber doch eine staatliche Unterstützung.

18.01.2023 | Stand: 17:19 Uhr

„Handwerk: Allgäuer Festwoche gerettet!“ So titeln die Freien Wähler in einer Pressemitteilung des Landtagsvizepräsidenten Alexander Hold. War die Allgäuer Festwoche 2023 also in Gefahr? „Nein, war sie nicht“, sagt Festwochen-Chefin Michaela Waldmann auf Anfrage unserer Redaktion. Im Gegenteil: Die Vorbereitungen für August laufen ihr zufolge auf Hochtouren. In Frage gestanden sei lediglich ein staatlicher Zuschuss für die Handwerkerschau.

Kreishandwerkerschaft Kempten erhält 23.880 Euro für die Allgäuer Festwoche 2023

Waldmann selbst habe davon erst in dem Moment erfahren, als es Entwarnung gab: „Es war offenbar so, dass die Förderung in diesem Jahr zeitweise nicht sicher war“, sagt sie. Die Kreishandwerkerschaft erhält nun aber doch wieder eine finanzielle Unterstützung – laut Hold in Höhe von 23.880 Euro –, damit sie das Handwerkerzelt bei der Allgäuer Festwoche 2023 bespielen kann.

„Ohne staatliche Kofinanzierung wäre die Schau nicht zu leisten. Deshalb sind wir aus allen Wolken gefallen, als wir die Nachricht bekamen, dass Regionalmessen grundsätzlich nicht mehr gefördert werden“, wird Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kempten, in der Mitteilung zitiert. Lesen Sie auch: Jetzt steht der Festwirt für die Allgäuer Festwoche 2023 fest.

Hold habe sich bei seinem Freie-Wähler-Kollegen und bayerischem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dafür eingesetzt, „dass die Regierung von Oberbayern die Leistungsschau auch in 2023 zu fördern hat“. Schließlich gehe es nicht um eine „typische Förderung einer Regionalmesse“, sondern um „Öffentlichkeitsarbeit für das Handwerk, die wichtiger denn je ist“. Aber warum die Regierung von Oberbayern? Laut einem Sprecher ist diese seit 1997 auf Anordnung des Wirtschaftsministeriums in ganz Bayern für die Förderung des Handwerks zuständig, wenn es sich an Messen beteiligt.