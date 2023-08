Am Samstag startet die Allgäuer Festwoche 2023 - ein Blick vorab aufs Messegelände

Die letzten Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind in vollem Gange. Bevor die Besucher am Samstag aufs Gelände strömen, waren wir vor Ort.

09.08.2023 | Stand: 07:47 Uhr

Überall werkeln Handwerker, Aussteller fahren aufs Gelände, um ihre Stände aufzubauen. Und auch in den Gastro-Zelten herrscht reges Treiben. Die letzten Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind in vollem Gange. Am Samstag schließlich soll es in Kempten wieder heißen: Die Festwoche ist eröffnet!

Allgäuer Festwoche 2023: Ein Blick vorab aufs das Gelände im Herzen Kemptens

Derzeit ist das Messegelände der Allgäuer Festwoche im Herzen der Stadt Kempten gesperrt. Bei einem Rundgang vorab haben wir uns aber schon einmal umgeschaut. So sieht es aktuell auf dem Areal in und um den Stadtpark aus:

Von Samstag, 12. August, bis Sonntag, 20. August, läuft die Allgäuer Festwoche. Die Wirtschaftsmesse hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass im Abendbetrieb geht bis 22.30 Uhr und die Gastro-Zelte und Imbisse verkaufen bis 0.30 Uhr - Ausschankende ist bereits um 24 Uhr.

