Klaus Richter ist neuer Wirt auf der Festwoche - und kein Unbekannter im Allgäu

Klaus Richter ist zum ersten Mal als Wirt auf der Allgäuer Festwoche dabei. Ein Unbekannter ist er im Allgäu aber nicht. Was der Niederbayer im Bierzelt vorhat.

07.08.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Sein neun Jahre alter Sohn wuselt an der Seite von Klaus Richter durchs Festzelt. Wo jetzt noch Handwerker fleißig arbeiten, wird in knapp einer Woche auf der Allgäuer Festwoche gefeiert. Richter ist zum ersten Mal als Wirt dabei. Er lebt im niederbayerischen Eggenfelden, stammt aus der Wirtsfamilie Römersperger Richter und bespielt Bierzelte in ganz Bayern. Der 48-Jährige sagt: „Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, auf der Festwoche ein Zelt zu übernehmen. Jetzt haben wir den Zuschlag bekommen.“

