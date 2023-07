Diese Tickets gibt es bei der Allgäuer Festwoche 2023

Welche Tickets gibt es bei der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten? Und komme ich heuer auch wieder mit den Nachtbussen nach Hause? Die Antworten gebündelt.

19.07.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Vergangenes Jahr fand die Festwoche zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder statt. Zwar in abgespeckter Form - also ohne Aussteller und dafür mit Fahrgeschäften - dafür durften sich Gäste über einen kostenlosen Eintritt freuen. Das Angebot kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an.

Doch wie sieht es heuer aus? Ist der Eintritt wieder frei? Und wie ist jetzt der Stand bei den Nachtbussen? Die Antworten gibt es in diesem Artikel.

Wie viel kostet der Eintritt 2023 bei der Festwoche? Diese Tickets gibt es

Ein kostenloser Eintritt, wie im Jahr zuvor, sei laut Stadt nicht machbar - auch wenn die Reaktionen darauf sehr positiv ausfielen. 2023 wollen die Veranstalter erstmals ein neues Ticket etablieren: die 3er-Mittagskarte. Zusätzlich gibt es natürlich wieder die klassische Tageskarte und die Familienkarte.

Das kosten die einzelnen Tickets bei der Festwoche in Kempten:

Tageskarte: 7,00 Euro

Tageskarte ermäßigt: 5,00 Euro (Kinder von 7 bis 15 Jahre sowie Schwerbehinderte)

Familienkarte: 20,00 Euro (gültig für zwei Erwachsene plus deren Kinder bis einschließlich 15 Jahre)

3-er Mittagskarte: 10,00 Euro (gilt für drei verschiedene Werktage, also 14.8., 16.8., 17.8., oder 18.8., zwischen 11.30 und 14 Uhr)

Abendkarte: 5,00 Euro (gültig ab 16 Uhr am Tag des Ticketkaufs)

Außerdem verweist die Stadt Kempten auf der Website der Allgäuer Festwoche darauf, dass ein Wiedereintritt ins Messegelände nicht möglich sei - auch wenn Veranstaltungen außerhalb der Wirtschaftsmesse besucht würden. Einen vorläufigen Übersichtsplan für das Festwochengelände in diesem Jahr finden Sie hier.

Fahren Nachtbusse auf der Festwoche in Kempten? Das sind die Pläne

In den vergangenen Wochen wurde viel darüber diskutiert, ob es 2023 wieder Nachtbusse auf der Allgäuer Festwoche geben soll, die die Gäste nach Hause bringen. Jetzt zeichnet sich eine neue Lösung ab, die es vielen Besucherinnen und Besuchern der Festwoche ermöglicht, auch zu späterer Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen.

Demnach wird das Angebot der Spätbusse in Kempten ausgeweitet sowie durch zusätzliche sogenannte Stich-Fahrten zum Hauptbahnhof ergänzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kempten. Eine Stich-Fahrt ist eine kurze Nebenstrecke, die im Zuge einer durchgehenden Linie mitbedient wird. Sie soll bei der Festwoche eine Anbindung an die Zugverbindungen der Deutschen Bahn ermöglichen. Dazu werden die sogenannten Taktumläufe der Buslinien 100 bis 500 während der Festwoche auf das bestehende Wochenendangebot ausgeweitet.

Die Busse der Linien 100 bis 500 fahren zwischen Freitag, 11. August 2023, bis Sonntag, 20. August 2023, täglich stündlich ab 19.35 Uhr bis einschließlich 0.35 Uhr. Bei den Linien 100, 400 und 500 wird bereits der Hauptbahnhof Kempten mitbedient.

Zwei Linien steuern Ziele im Oberallgäu an:

Die Linie 100 deckt Waltenhofen ab

deckt ab Die Linie 300 deckt Lauben ab

Außerdem gibt es täglich um 22.10 Uhr und 23.10 Uhr zusätzliche Stichfahrten von der ZUM zum Hauptbahnhof (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Somit können Festwochen-Besucherinnen und Besucher folgende Züge erreichen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn):

Durach, Oy-Mittelberg : Letzte Fahrt gegen 23 Uhr

: Letzte Fahrt gegen 23 Uhr Dietmannsried : Letzte Fahrt gegen 23.30 Uhr

: Letzte Fahrt gegen 23.30 Uhr Martinszell, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf : Letzte Fahrt gegen 23.45 Uhr

: Letzte Fahrt gegen 23.45 Uhr Oberstaufen : Letzte Fahrt gegen 23.45 Uhr

: Letzte Fahrt gegen 23.45 Uhr Biessenhofen, Günzach: Letzte Fahrt gegen 23.17 Uhr

Verbundticket, Monatskarte, Deutschlandticket - Was gilt in den Spätbussen bei der Festwoche?

Für die Spätbusse und Stichfahrten gelten der normale Mona-Regeltarif, entsprechende Abonnements sowie das Deutschlandticket. Das Busband, das Nachtbusfahrer 2022 kaufen konnten, gibt es nicht mehr.