Bekannte Band sagt zu: Programm rund um Allgäuer Festwoche wird konkreter

Zum großen Abschlussumzug der Allgäuer Festwoche 2023 erwartet die Stadt 1400 Teilnehmende. Auch die „Heel’s Alpe“ kehrt zurück. Das ist bislang bekannt.

Die Allgäuer Festwoche findet statt – und zwar in früherer Größe. Das war Hans-Peter Hartmann (Freie Wähler-ÜP), Festwochen-Beauftragter im Stadtrat, wichtig zu betonen. Marion Krüger, stellvertretende Leiterin des Kempten Messe- und Veranstaltungsbetriebs, gab dem Werkausschuss eine Übersicht darüber, was ansonsten Neues feststeht:

Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten: Was weiß man bisher zum Programm?

Mit der Reihe Kultur im Residenzhof will die Stadt auch in diesem Jahr wieder auf die Festwoche einstimmen: von Freitag, 4., bis Mittwoch, 9. August. Noch seien nicht alle Gruppen fix, die auftreten, sagte Krüger. Bereits gebucht sei unter anderem die Band „Münchener Freiheit“, die jüngst in der Big Box zu sehen war.

Außerdem die Rock’n’Roll-Gruppe „The Monroes“ vom Bodensee sowie die Allgäuer Sopranistin Gertrud Hiemer-Haslach, die mit anderen Musikerinnen und Musikern in der Vergangenheit stets zahlreiche Menschen anlockte. Weil die Konzerte zuletzt ansonsten zum Teil eher spärlich besucht gewesen seien, habe das Organisations-Team am Programm gefeilt. Das Ziel der Reihe sei ursprünglich gewesen, regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu geben, wandte Helmut Berchtold (CSU) ein. Ob man künftig Bands von außerhalb holt, um „schwarze Zahlen zu schreiben“, müsse man diskutieren. Man wolle als Stadt schließlich nicht den Konzertbetreibern in die Quere kommen.

Gibt es 2023 wieder ein Lichterfest bei der Festwoche?

Das insbesondere bei Familien beliebte Lichterfest findet dieses Mal an der Bühne statt, die Stadtgärtnerei arbeite aktuell Motivvorschläge aus, sagte Krüger. Ob das Lichterfest an einem oder an zwei Tagen stattfindet, wollte zweiter Bürgermeister Klaus Knoll (Freie Wähler-ÜP) wissen. Das sei zuletzt zur Debatte gestanden. Nun sei es für einen Tag geplant: Mittwoch, 16. August.

Wer betreibt das Festzelt bei der Allgäuer Festwoche 2023?

Wie berichtet, hat die Stadt mit Klaus Richter einen neuen Betreiber für das große Festzelt auf dem Königsplatz gefunden. Toni Rothärmel und seine Familie wird trotz des Brands ihrer Traditionsgaststätte Mohrenwirt ebenfalls dabei sein. Auch „Heel’s Alpe“ kehrt auf die Festwoche zurück. Nach der Absage der Weinzelt-Betreiber sei der Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb nun noch auf der Suche nach einem Ersatz. Allerdings: „Es ist unheimlich schwierig, jemand Passenden zu finden“, sagte Krüger.

Wann ist Trachtenumzug bei der Allgäuer Festwoche?

Anlässlich des 111-Jährigen des Allgäuer Gauverbands der Gebirgstrachten- und Heimatvereine findet zum Abschluss am Sonntag, 20. August, ein Trachtenumzug statt. Zu diesem haben sich laut Krüger 41 Trachtenvereine und acht Musikkapellen angemeldet. Die Stadt erwartet etwa 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Kostet die Allgäuer Festwoche 2023 wieder Eintritt?

Dieses Jahr kostet die Festwoche wieder Eintritt. Ganz neu ist das Mittags-Ticket für 10 Euro, das an drei Tagen gilt. Eine Tageskarte kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro – ebenso wie die Abendkarte. Familien zahlen für ein gemeinsames Ticket 20 Euro.