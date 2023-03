Wie sieht das Festwochen-Plakat 2023 aus?

Das neue Plakat für die Allgäuer Festwoche 2023 steht fest. In diesem Jahr sollen Messe und Heimatfest wieder in vollem Umfang stattfinden.

29.03.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Das neue Festwochenplakat steht fest. Der Werkausschuss der Stadt Kempten hat den Siegerentwurf am Mittwoch aus drei Finalisten ausgewählt.

Gewonnen hat dabei Frau Nicole Uhlemair mit dem Team "AZ-Grafik-Mädels". Dieses Plakat wird also in den nächsten Monaten Kempten schmücken. Und schon jetzt stehen einige Neuerungen für die Festwoche 2023 fest.

Allgäuer Festwoche 2023: So sieht das neue Plakat aus

Die Diskussionen um die Festwochen-Plakate laufen nicht immer harmonisch ab. Zum Teil gab es in der Vergangenheit heftige Debatten – nicht nur unter den Stadträtinnen und Stadträten, auch in der Bevölkerung. Erinnert sei an den Blick unter einen Rock, den röhrenden Hirsch und den Glatzkopf.

Provokativ, zu altmodisch, völlig unmöglich – Adjektive wie diese waren zu hören. Auch um das Prozedere gab es Diskussionen. Zeitweilig war eine Werbeagentur beauftragt, das passende Motiv zu kreieren. Mittlerweile kann jede und jeder über 18 Jahren mitmachen. Die Resonanz ist groß: 2022 gingen laut Stadt insgesamt 55 Vorschläge ein. Das waren die Finalisten im Vorjahr:

Nachdem die Allgäuer Festwoche in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt abgesagt werden musste, fand sie im vergangenen Jahr statt - allerdings in abgespeckter Version. Das hing nur zum Teil mit Corona zusammen, denn es gab große Schwierigkeiten bei den Lieferungen von Messezelten. Für 2023 gibt sich das Planungskommittee aber optimistisch. Erleichtert waren die Organisatoren um die neue Festwochen-Chefin Michaela Waldmann auch, als der Freistaat bekanntgab, die Handwerkerschau auf der Festwoche auch in diesem Jahr mit einem Zuschuss zu unterstützen.

Zudem soll es 2023 ein paar Neuerungen auf der Festwoche geben. Unter anderem betreibt ein neuer Wirt das große Bierzelt auf dem Königsplatz. Zusätzlich soll es eine personalisierte Dreitages-Mittagskarte geben, die unter der Woche (außer feiertags) von 11.30 Uhr bis 14 Uhr gilt. Die Eintrittspreise für das Fest sind ebenfalls bereits bekannt, alle Infos dazu lesen Sie hier.

